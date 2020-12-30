Источник материала: Хартия'97

В Минске и регионах прошли марши, цепи солидарности и флешмобы 30.12.2020, 23:25

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Белорусы провожают Крысу.

В Минске и ряде других городов Беларуси 30 декабря сторонники перемен провели локальные марши, цепи солидарности и флешмобы против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия. Фото и видео акций публикуют телеграм-каналы и соцсети.

Так, в Минске акции прошли возле Красного Костела на площади Независимости, в ряде районов столицы (Уручье, Зеленый Луг, Малиновка, Юго-Запад, Михалово, Степянка, Восток, Сухарево), на улицах Сурганова, Ангарская, передает naviny.media .

Акции также прошли в районе Курганы Славы, в поселках Сенница, Прилуки и Колодищи вблизи Минска.

Акции провели жители Барановичей, Витебска, Гродно, Дзержинска, Жодино, Пружан, Смолевичей и других населенных пунктов страны.

















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