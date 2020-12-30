|
Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21
Источник материала: Хартия'97
Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21
Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.
Нигерия выставила на аукцион в интернете 20 сверхзвуковых истребителей Миг-21. Страна купила их еще у Советского Союза почти полвека назад.
Последние 30 лет, как
Стоимость лота не сообщается.
Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупателю вместе с самолетами предоставят несколько новых двигателей и запчастей с ним.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)