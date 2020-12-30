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Красный Бор приурочил свою акцию протеста ко дню рождения Павла Северинца
Источник материала: Хартия'97
Красный Бор приурочил свою акцию протеста ко дню рождения Павла Северинца
Белорусскому Герою исполняется 44 года.
Сегодня свой день рождения отмечает политзаключенный Павел Северинец — оппозиционный политик, соучредитель партии Белорусская христианская демократия, писатель. Был задержан сотрудниками милиции 7 июня по дороге домой.
После 75 суток административного ареста Павла Северинца не выпустили на свободу, а перевели в СИЗО №1 в статусе подозреваемого по ст. 293 УК (Организация массовых беспорядков). Ему было предъявлено обвинение. 24 декабря стало известно, что Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей еще на два месяца - до 20 февраля 2021 года.
Шесть лет своей жизни Павел провел в заключении, и сейчас снова находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям. Но в своем сердце он всегда остается свободным.
Красный Бор поздравил политзаключенного.
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Белорусскому Герою исполняется 44 года.
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