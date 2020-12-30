Источник материала: Хартия'97

Минчане жалуются, что из магазинов пропала курица и подорожали яйца 4 30.12.2020, 22:44

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Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Яйца буквально за день подорожали с 2 с лишним рублей за десяток до 3 и больше.

Минчане сообщают, что в минских магазинах нет курицы. А яйца буквально за день подорожали с 2 с лишним рублей за десяток до 3 и больше. «В „ГИППО“ на Жуковского и в „Санте“ на Воронянского уже несколько дней не могу купить курицу», — рассказывает минчанин Максим. «В магазинах у моего дома были яйца и по 2,2 рубля. А сейчас дешевле 3 рублей не найти. Просто взяли и подняли цены», — констатирует минчанка Валентина. Tut.by посмотрел в нескольких торговых сетях, есть ли в продаже курица, почем сейчас яйца, и спросил у чиновников, как обстоит ситуация с поставками продуктов.

Жители Минска рассказывают, что в магазинах за последние пару дней сильно подорожали яйца, а курицу во многих местах вообще не купить, ее порой не бывает даже в фирменных магазинах птицефабрик.

— Уже несколько дней пытаюсь купить курицу, но ее просто нет, — рассказывает минчанин Максим. — Сегодня заходил — в «ГИППО» на Жуковского и в «Санту» на Воронянского ее так и не привезли.

Некоторых покупателей удивляют размеры кур в тех местах, где их все еще продают.

— В прямом магазине от птицефабрики с пятницы не могу купить курицу 2 кило. Максимум 1,3 кило. Хотя всегда без проблем можно было купить и побольше. Цыплят поставляют? — задаются вопросом покупатели.

Также они отмечают, что на кур выросли цены.

— На днях покупала курицу по 3,99, а сегодня от того же производителя уже по 4,49 продают, — рассказывает покупательница из столичной Веснянки.

Подорожали, по словам некоторых покупателей, и яйца.

— В магазинах у моего дома были яйца и по 2,2 рубля. А сейчас дешевле 3 рублей не найти. Просто взяли и подняли цены, — рассказывает минчанка Валентина.

Пару человек сообщили, что у них в близлежащих магазинах выросли цены на свинину. Шейную часть продавали по 12,99, а сейчас аж по 14,99.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы зашли в три магазина разных торговых сетей и посмотрели, есть ли там курица и почем продают яйца. Куриных тушек мы не нашли.

— Их разобрали, — говорит продавец отдела с мясом и птицей. — Но скоро обещали привезти еще. Перед Новым годом разметают.

А вот разделанной курицы много: и грудка, и филе, и голень, и крылья, и бедра. Это есть даже в маленьком магазине шаговой доступности, правда, расфасованное.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что касается яиц, то по 3 рубля мы их не нашли ни в одном из магазинов. В маленьком магазине их продают по 2,39. В супермаркетах цены разные: есть и по 2,59 рубля, и по 2,28, и по 2,66, и по 2,19.

— Были у нас по 3,19 яйца, но уже пару недель назад. Они диетические. Обычные самые дорогие С0 по 2,79. Но их тоже сейчас нет, — прокомментировала ситуацию с ценами продавец одного из магазинов. — Яйца уже давно подорожали, на копеек 20−30. Сейчас вроде цены держатся.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Управление торговли: «Каких-то резких скачков или необоснованного подорожания мы не заметили»

В главном управлении торговли и услуг также прокомментировали ситуацию с ассортиментом и ценами на продукты.

— Мы организуем ежедневный мониторинг, в магазинах названных торговых сетей есть весь ассортимент — и тушки, и разделка. Все это поставляется без перебоев. Просто на эту продукцию в разы увеличился спрос, — рассказывает Нина Емельянова, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома. — С ценами на яйца у нас никаких проблем не было. Цена на этот товар зависит от категории. Вчера могли продавать условно яйца С2, а сегодня С0. Отсюда и разница. По поводу свинины, она тоже везде стоит по-разному. Есть и по 11,99, и по 12,99, и по 12,14. В среднем по рынку подорожания не было.

Нина Емельянова отмечает, что проблем с поставками каких-либо продуктов сейчас нет, рынок насыщен. Единственное, что в преддверии новогодних праздников вырос спрос в сравнении с обычными днями. Но торговля к этому готова, она заблаговременно запасалась теми товарами, которые возможно закупить с запасом.

— В Мингорисполком и администрации районов столицы ни одной жалобы на дефицит чего-либо или резкий рост цен не поступало, — говорит начальник управления. — Мы выбрали 26 продуктовых позиций, включая и птицу, и свинину, и говядину, и прочее. Еженедельно собираем информацию о ценах на эти продукты в разных торговых сетях. Каких-то резких скачков или необоснованного подорожания мы не заметили. Да, в одной сети, к примеру, огурцы могут подорожать на 10%, но в другой сети на этой же неделе проходит акция и цены на них на 10−15% снизили. Средние цены остаются примерно теми же. Плюс сейчас в магазинах все необходимое к праздничному столу можно купить со скидками.

Напомним, накануне МАРТ озадачился ценами на мясо птицы, овощи и фрукты. На эти позиции в ноябре заметно выросли цены, особенно на томаты, огурцы, а из мяса — на говядину и курицу. Из-за этого МАРТ провел рабочую встречу, на которой обсудили, как сдержать цены на эти позиции и обеспечить этими товарами внутренний рынок. Тем временем в магазинах цены на некоторое филе бройлеров превышают 10 рублей.

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