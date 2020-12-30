Источник материала: Хартия'97

Российским судам запретили ходить по украинским рекам 6 30.12.2020, 22:31

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фото: AgroPortal.ua

Президент Украины подписал закон «О внутреннем водном транспорте».

Закон «О внутреннем водном транспорте», запрещающий кораблям под российским флагом перемещаться по рекам на территории Украины, подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает zn.ua .

«Закон регулирует отношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины», – говорится на сайте главы государства.

Документ запрещает ходить по рекам страны «судам, плавающим под флагом государства-агрессора; судам, принадлежащим гражданам государства-агрессора, или физическим и юридическим лицам», подпавшим под санкции. Запрет включает в себя крупнейшие реки Днепр, Дунай и Днестр.

Кроме того, закон устанавливает условия работы внутреннего транспорта, вводит нормы ответственности судовладельцев за нарушения закона, а также нормирует затонувшее на внутренних водных путях имущество.

«Также закон имплементирует основные требования директив и регламентов ЕС по Соглашению об ассоциации с ЕС», – говорится в сообщении.

Объясняется, что реализация норм нового закона поможет развитию береговой инфраструктуры, развитию рынка услуг в этой сфере, а также улучшению состояния речного транспорта.

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