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В Сербии потушили «вечный огонь», который зажгли Вучич и Лавров

31.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сербии потушили «вечный огонь», который зажгли Вучич и Лавров

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  • 30.12.2020, 22:16
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В Сербии потушили «вечный огонь», который зажгли Вучич и Лавров
Фото: facebook.com/RusEmbassySerbia

Пламя «вечного огня» в Белград привезли российские военные.

В Белграде потушили «вечный огонь», пламя которого в Сербию привезли российские военные. В середине декабря «вечный огонь» на Кладбище освободителей торжественно зажгли президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает «Радио Свобода».

В ночь на 30 декабря неизвестный залили «вечный огонь» краской, зачеркнули серп и молот на монументе и написали на нем «Освободители? Нет, никогда!».

Заместитель мэра Белграда осудил этот акт, заявив, что обстоятельства инцидента расследуют правоохранители. Публичной реакции правительства Сербии еще не было.

Посольство РФ обнародовало резкое заявление, назвав действия неизвестных «попыткой внести раскол в братские отношения» между народами. Российские дипломаты утверждают, что заказчики акции находятся за границей.

На торжественных мероприятиях в декабре Лавров и Вучич говорили только о российско-сербском братстве по оружию, проигнорировав вклад украинцев и граждан СССР других национальностей, а также хорватов, черногорцев, босняков и других балканских народов, представители которых сражались в рядах Югославской народной армии.

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Пламя «вечного огня» в Белград привезли российские военные.
 
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