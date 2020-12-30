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Есть одна огромная цель
Источник материала: Хартия'97
Есть одна огромная цель
Письмо партизана свободной Серебрянки.
"Усталость, регулярный недосып, беспорядок дома. Планы к черту, а мелкие проблемы просто перестали иметь какое-либо значение,
Работа осталась лишь средством борьбы, скоро и на ней крест будет поставлен. Жить как раньше уже невозможно, да оно мне и не нужно. Есть одна огромная цель и тысячи маленьких способов её достижения, каждый из которых понемногу приближает победу.
Хочу или хотел ли я бросить это важное дело и сдаться. Честно!? Сотни раз. Но не сдался. Почему!? Что мною движет!? Кто я во всем этом!?
Потому что я всегда ценил свободу выше других благ жизни и когда человека лишают её, я не могу и не имею личного права стоять в стороне. Потому что завтра свободы могут лишить меня. Или близкого мне человека.
Движет мной чувство справедливости. Да-да, именно это чувство преобладает во мне всю мою жизнь. Есть слово, данное мною. Слово идти до конца. А свое слово я ни при каких обстоятельствах не нарушаю. Есть долг. Долг перед теми, кто уже не увидит победы или душевно сломлен.
Я капля в море противостояния. И моя безумная усталость - показатель того, что хоть я делаю много для победы, но, увы, недостаточно. Но есть надежда, что возможно именно моя капля станет решающей в борьбе с несправедливостью и беззаконием в нашей стране.
Желаю всем не сдаваться, каждый из нас всегда может сделать больше, чем ожидает от себя. Почему? Потому что мы невероятные белорусы, и мы это уже доказали.
Каждый день и до "Жыве Беларусь" на площадях Свободы, Перемен и Единства!"
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Письмо партизана свободной Серебрянки.
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