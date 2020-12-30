ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Есть одна огромная цель

31.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Есть одна огромная цель

7
  • 30.12.2020, 21:52
  • 6,025
Есть одна огромная цель
Фото: andrei pokumeiko/dpa

Письмо партизана свободной Серебрянки.

"Усталость, регулярный недосып, беспорядок дома. Планы к черту, а мелкие проблемы просто перестали иметь какое-либо значение, пишет партизан свободной Серебрянки.

Работа осталась лишь средством борьбы, скоро и на ней крест будет поставлен. Жить как раньше уже невозможно, да оно мне и не нужно. Есть одна огромная цель и тысячи маленьких способов её достижения, каждый из которых понемногу приближает победу.

Хочу или хотел ли я бросить это важное дело и сдаться. Честно!? Сотни раз. Но не сдался. Почему!? Что мною движет!? Кто я во всем этом!?

Потому что я всегда ценил свободу выше других благ жизни и когда человека лишают её, я не могу и не имею личного права стоять в стороне. Потому что завтра свободы могут лишить меня. Или близкого мне человека.

Движет мной чувство справедливости. Да-да, именно это чувство преобладает во мне всю мою жизнь. Есть слово, данное мною. Слово идти до конца. А свое слово я ни при каких обстоятельствах не нарушаю. Есть долг. Долг перед теми, кто уже не увидит победы или душевно сломлен.

Я капля в море противостояния. И моя безумная усталость - показатель того, что хоть я делаю много для победы, но, увы, недостаточно. Но есть надежда, что возможно именно моя капля станет решающей в борьбе с несправедливостью и беззаконием в нашей стране.

Желаю всем не сдаваться, каждый из нас всегда может сделать больше, чем ожидает от себя. Почему? Потому что мы невероятные белорусы, и мы это уже доказали.

Каждый день и до "Жыве Беларусь" на площадях Свободы, Перемен и Единства!"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Письмо партизана свободной Серебрянки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктору Бабарико продлили срок знакомства с материалами уголовного дела
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика