Когда каждый считает, что был на главной. Водители судятся после ДТП, которое произошло из-за «исчезнувших» дорожных знаков

Источник материала: Tut.by

Рядовое ДТП между маршруткой и легковушкой в агрогородке Урицкое возле Гомеля привело к череде длительных разбирательств: сначала в ГАИ, потом в судах. Причина аварии — очередность проезда перекрестка, которую каждый из водителей истолковал по-своему, а все из-за отсутствия на дороге знаков приоритета. AUTO.TUT.BY выслушал обе стороны конфликта и попытался понять, почему по одной аварии несколько раз выносились противоположные решения.



Скриншот видео с места ДТП

«Полгода решали, кто же из водителей не уступил дорогу»

Раньше Максим Беленков из Гомельской области работал на своей Lada Vesta в такси. Потом мужчина перешел в международные перевозки, поэтому легковушкой пользовался редко. В марте 2020 года его друг, Дмитрий, попросил машину, чтобы решить какие-то свои вопросы.

— А 16 марта звонит мне Дима и сообщает, что в агрогородке Урицкое Гомельского района он попал в ДТП с маршрутным такси, — вспоминает начало истории собственник машины.

Авария произошла в частном секторе, на перекрестке улиц Коммунистической и Восточной. В левую сторону Lada врезалась маршрутка, к счастью, пассажиров в ней не было. Легковушку от удара развернуло, а микроавтобус влетел в забор.

По словам владельца Lada, а также водителя Дмитрия, который управлял легковушкой, проезжая часть на перекрестке заасфальтирована во всех направлениях, дорожных знаков приоритета на момент ДТП не было со всех сторон, а обзору с водительского места мешали заборы.

— На место аварии приехала ГАИ, а также дорожники. Инспекторы решили, что виноват в ДТП я: якобы выезжал со второстепенной дороги. Я с протоколом не согласился, предоставил запись с видеорегистратора, который был установлен в Lada. Там явно видно, что при подъезде к перекрестку дорожных знаков нет, — уверяет Дмитрий, который был за рулем авто.

После просмотра видеозаписи протокол в отношении Дмитрия отменили и составили новый, где виновник ДТП — маршрутчик Константин Подалов.

По закону нарушителю полагалось предупреждение или штраф в размере от одной до пяти базовых величин.

По протоколу выходило так, что раз дорожных знаков приоритета на перекрестке нет, то он равнозначный, у маршрутки была помеха справа в виде Lada, и бусик должен был уступить дорогу. Впрочем, водитель микроавтобуса с обвинением тоже не согласился, о чем оставил запись в протоколе.



В протоколе отмечено, что перекресток Коммунистическая — Восточная — равнозначный. Водитель микроавтобуса Peugeot нарушил пункт 110 ПДД — не уступил дорогу Lada, которая двигалась справа от него



На схеме ДТП обозначено, что на перекресте был установлен один дорожный знак «Уступи дорогу». Находился он на улице Восточной, по которой ехала Lada, но на встречной полосе, за перекрестком

Споры с водителем маршрутки о том, кто виноват в ДТП, растянулись на несколько месяцев. Виновность маршрутчика подтвердили сначала в ГАИ Гомельского района, потом в ГАИ Гомеля. Только через полгода после аварии Максим Беленков смог получить страховые выплаты за повреждения автомобиля и восстановить его.

«Я не виновен, потому что знаю на этой дороге каждую ямку и знак»

— Я уже выдохнул, восстановил машину и постарался забыть об этой истории. Но в октябре из суда Железнодорожного района Гомеля мне пришло извещение, что водитель маршрутки подал иск в суд — обжаловать решение ГАИ. Суд отменил постановление ГАИ и признал маршрутчика невиновным.





Для владельца Lada решение суда было шоком — о заседании ни он, ни его приятель Дмитрий не знали и на нем не были. Максим и Дмитрий подали жалобу в Гомельский областной суд — хотели отменить решение суда первой инстанции, но их жалобу не удовлетворили.

В документе, который получили владелец и водитель Lada из суда, говорилось, что маршрутчик фактически двигался по главной дороге и ПДД не нарушал. Уступить ему дорогу должна была Lada. При этом суд ссылается на «дислокацию дорожных знаков, действующую на момент ДТП».

— Написали, что, согласно фотографиям, на перекрестке стояли знаки приоритета. Но ведь в момент ДТП этих знаков там не было, и это есть на видео! — возмущается водитель Lada.

Также в суде сослались на пункт 112 ПДД, в котором сказано, что если водитель не может определить правила проезда перекрестка, то он должен действовать так, как будто находится на второстепенной дороге. Выходит, что уже водитель Lada не выполнил это требование, поэтому произошло ДТП.

Водитель маршрутки Константин Подалов объяснил AUTO.TUT.BY: пошел в суд потому, что считает себя невиновным в ДТП и хотел это доказать. Ведь на этой дороге мужчина знает «каждую ямку и знак» — шесть лет возит по ней пассажиров.

— Там всегда дорожные знаки стояли. Тогда, по-моему, один знак был сорван, может, хулиган это сделал. Но стоял столб, он (водитель Lada. — Прим. AUTO.TUT.BY) должен был притормозить хотя бы и подумать, что он на второстепенной дороге, чтобы среагировать. Но он как шел, так и пошел дальше. К тому же у него с обратной стороны дороги знак стоял, — рассказал свою версию маршрутчик.

Теперь уже бывшего пострадавшего в ДТП ждет суд со страховой

Но и на этом судебные разбирательства по этой истории не заканчиваются.

Об отмене постановления ГАИ узнали в страховой компании «Таск», которая выплачивала возмещение за повреждения автовладельцу Lada. Страховщики подали на него в суд: требуют вернуть деньги — более 10 тысяч рублей, потраченные на восстановление машины. «Таск» считает, что эти средства — необоснованное обогащение, а потому хотят еще получить проценты за пользование деньгами.

Суд состоится в начале января.

Кроме того, после отмены решения ГАИ водитель маршрутки раздумывает над тем, а не подать ли ему в суд гражданский иск о том, чтобы признать виновным в ДТП вторую сторону. Это нужно для того, чтобы получить страховку за повреждение микроавтобуса.

Кстати, по словам обоих участников ДТП, уже на следующий день все знаки возле перекрестка были на месте — их установили дорожники по предписанию ГАИ. AUTO.TUT.BY обратился в ДРСУ-113, которое отвечает за этот участок, за комментарием по этой ситуации, однако ответа мы пока не получили.