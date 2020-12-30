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В Бресте выстроилась большая пробка из-за ДТП на Варшавском мосту
Источник материала: Tut.by
Вечером 30 декабря в Бресте выстроилась большая пробка из-за аварии на Варшавском мосту, сообщает
Видео:
На мосту столкнулись три автомобиля: две легковушки и маршрутка. Одну женщину госпитализировали.
Из-за ДТП проезд был блокирован в направлении Краснознаменной со стороны 28-го Июля. Автомобили разворачивались и ехали в объезд.
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Столкнулись две легковушки и маршрутка.
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