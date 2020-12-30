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В Бресте выстроилась большая пробка из-за ДТП на Варшавском мосту

31.12.2020 06:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 30 декабря в Бресте выстроилась большая пробка из-за аварии на Варшавском мосту, сообщает «Виртуальный Брест».

Видео: Васька Пилот

На мосту столкнулись три автомобиля: две легковушки и маршрутка. Одну женщину госпитализировали.


Из-за ДТП проезд был блокирован в направлении Краснознаменной со стороны 28-го Июля. Автомобили разворачивались и ехали в объезд.

 
Теги: Брест
 
 
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