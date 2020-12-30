В Бресте выстроилась большая пробка из-за ДТП на Варшавском мосту

Источник материала: Tut.by

Вечером 30 декабря в Бресте выстроилась большая пробка из-за аварии на Варшавском мосту, сообщает «Виртуальный Брест» .

Видео: Васька Пилот

На мосту столкнулись три автомобиля: две легковушки и маршрутка. Одну женщину госпитализировали.





Из-за ДТП проезд был блокирован в направлении Краснознаменной со стороны 28-го Июля. Автомобили разворачивались и ехали в объезд.