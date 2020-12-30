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«Буду наглухо стоять». Лукашенко уповает на ОМОН и Всебелорусское собрание
Источник материала: Навiны
Когда-то Александр Лукашенко любил подчеркивать, что он — всенародно избранный. Теперь же вождь политического режима окончательно вручил свою судьбу в руки ОМОНа. В буквальном смысле. «Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу», —
Подобную фразу вождь произнес пару недель назад в могилевской областной больнице: «Пока последний омоновец и врач настоящий не скажет: “Всё, Лукашенко, ты свое дело сделал”, до тех пор я буду драться за эту страну».
Теперь, как видим, формулировка отточена, врачи из нее выброшены. Все-таки и среди медиков хватает вольнодумства. А вот омоновцы, которых вождь любовно называет красавцами, понадежней будут.
Про народ речи уже нет
А ведь когда-то риторика Лукашенко насчет своего ухода была совсем иной. В 2012 году гордо
Его личная популярность и поддержка его политики, как можно судить не только эмпирически, но и по данным социологии (полузадушенной, однако шевелящейся), капитально просели.
«Поддержку существующего режима сегодня очень грубо можно оценить в коридоре 15-30%», —
Священная война против трусов на балконах
Так что не случайно лидер режима стал уповать на мнение омоновцев, настроения которых, надо полагать, сильно отличаются от «средней температуры по больнице».
Омоновцы, как и другие силовики, подвергаются усиленной идеологической обработке, которая сродни зомбированию. Типа: вы противостоите гибридной агрессии, вы спасители Родины; на протесты выходят бандюганы и наркоманы, а вы очищаете город от этой мрази; если власть поменяется, то вас будут вешать на деревьях, и т.п.
Вот и 30 декабря Лукашенко
Традиционно были упомянуты «зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты». А для пущего эффекта прозвучало: «Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера».
Такая патетика, видимо, призвана вдохновить блюстителей, воюющих против развешанных на балконах трусов крамольной колеровки: получается, что вовсе не дурью маются, а ведут священную войну с кровавым фашизмом.
Связанные одной цепью
Но дело не только в зомбировании. Чует кошка, чье мясо съела. Многие силовики, которым нынешняя безнаказанность
И даже те, кто не зверствует, а просто пишет какие-нибудь протоколы или заведует ключами от каталажки, предполагают, что силовые структуры после смены власти будут кардинально переформатированы, очищены от старых кадров. А что делать на гражданке, если никаким иным ремеслам не обучен?
Короче, у силовиков, которые оказались на переднем крае
Таким образом вождь сам очистил от фигуральности, наполнил буквальным смыслом злой мем своих оппонентов: «Лукашенко — президент ОМОНа». Картину усилило то, что 30 декабря высокому гостю
Налицо полная смычка, визуализация того, что Лукашенко и ОМОН теперь намертво связаны одной цепью. Показательно, что 30 декабря вождь раздал награды тем, кто попал под
Бутафорское «вече». Режим окукливается
Но даже при нынешнем скатывании в полицейщину белорусские власти еще не дошли до того, чтобы и новую Конституцию одобрять голосами одного лишь ОМОНа. Поэтому готовится действо под названием
Причем если раньше в процессе избрания делегатов ВНС хотя бы формально, косвенно принимали участие трудовые коллективы и граждане по месту жительства, то сейчас и такой механизм сочтен рискованным. Что четко показывает, насколько власти теперь боятся собственного населения.
В эти дни участники ВНС выдвигаются на сессиях районных и городских советов, а также заседаниях провластных организаций типа БРСМ. Причем это пиарится как высшая форма народовластия. ВНС выспренне называют «всенародным вечем». Хотя на самом деле в местных советах нет ни одного оппозиционера. То есть априори лояльные персоны выдвигают лояльных в квадрате.
Ну а выдвижение участников ВНС от так называемых GONGO и вовсе ни в какие ворота не лезет: самих членов этих карманных структур, в отличие от депутатов местных советов, никто не избирал даже формально. Так что, граждане хорошие, если у вас нет корочек, свидетельствующих об особой благонадежности, то «всенародное вече» — не для вас и не для ваших представителей. Вы чужие на этом празднике жизни.
Власть на глазах окукливается, прячется от народа в кокон, охраняемый ОМОНом. Лукашенко вопреки аналитикам, пророчащим скорый
Похоже, он счел, что уже оседлал ситуацию: протесты-де в основном задушены, а если что — то ОМОН справится. Новый год покажет, насколько оправдан этот расчет.
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Он явно не собирается брать портфель под мышку и уходить, как когда-то обещал…
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