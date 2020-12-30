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Суд рассмотрит жалобы на задержание двух сотрудников Пресс-клуба. За Якупова вступились российские СМИ

31.12.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Защита подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении руководителя Академии Пресс-клуба гражданина России Сергея Якупова. О его освобождении просят ведущие российские медиа, сообщил адвокат Антон Гашинский. 31 декабря в суде рассмотрят жалобы на задержание двух фигурантов дела Пресс-клуба.





— Завтра 31.12.2020 года последний рабочий день для предъявления обвинения по делу Пресс-клуба. С понедельника по среду каждый день идут допросы участников этого дела, — сообщил адвокат. Это значит, что 31 декабря может быть решен вопрос о предъявлении обвинения всем фигурантам дела Пресс-клуба.

Также 31 декабря в суде Партизанского района Минска будут рассмотрены жалобы на задержание руководительницы Пресс-клуба Юлии Слуцкой и руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова.

Об изменении меры пресечения для Якупова просят несколько крупных российских изданий. РБК в письменном обращении на имя главы Следственного комитета просит изменить Сергею Якупову меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Издание указывает, что он реализовал успешные проекты для медиа-холдинга РБК и зарекомендовал себя как первоклассный медиа-стратег и опытный редактор. «Уверены, что общественной опасности Сергей не представляет и не намерен чинить препятствия законным следственным действиям», — говорится в письме.

«Мы считаем, что содержание под стражей является излишней мерой в отношении Якупова Сергея Сергеевича, который имеет безупречную репутацию и которого мы знаем как исключительно законопослушного гражданина», — пишет в ходатайстве с такой же просьбой редакция российского издания «Звезда».

22 декабря в офисе белорусского Пресс-клуба и дома у его сотрудников прошли обыски или осмотры. После этого задержали руководительницу проекта Юлию Слуцкую, программного директора Аллу Шарко, финансового директора Сергея Ольшевского, руководителя Академии Пресс-клуба Сергея Якупова, оператора Петра Слуцкого, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину.
 
По информации защитника, сотрудники Пресс-клуба признаны подозреваемыми по уголовному делу по ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
 
Теги: Минск
 
 
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Защита подала ходатайство об изменении меры пресечения в отношении руководителя Академии Пресс-клуба гражданина России Сергея Якупова. О его освобождении просят...
 
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