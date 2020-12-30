В Новополоцке бастовали предприниматели местного рынка

29 декабря в Новополоцке не работал вещевой рынок «Дисна» возле автовокзала. Оказалось, предприниматели решили сегодня бастовать из-за повышения аренды в три раза. Таким образом, в канун Нового года, они хотят привлечь внимание к своей проблеме.





пишет Полоцк Новополоцк ONLINE. Ведь с таким повышение аренды — многие не смогут существовать, а без недорогой одежды — горожанам тоже лучше не станет,Полоцк Новополоцк ONLINE.





Сообщается, новый собственник рынка «Дисна» — это ОАО «Новополоцкбыт». Новый собственник рынка решил поднять аренду в 3 раза.