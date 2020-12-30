Капремонт как бедствие. Что бывает, если зимой снимают крышу с дома

Источник материала: Onliner

Нет для капремонта времени лучше, чем зима. Спросите у любого коммунальщика или строителя — это же какая власть: при минусовой температуре отключать у целого дома отопление и горячую воду, а во время осадков — раскрывать кровлю. Не каждому дано испытать такие чувства. Все прелести зимнего масштабного ремонта довелось прочувствовать на себе жителям бобруйской пятиэтажки.





— У нас очень старый дом, и на протяжении многих лет мы, жильцы, выбивали капремонт: звонили, писали, ходили, — рассказывает Людмила, которой не повезло иметь квартиру на последнем этаже. — Наконец дождались: дом попал в программу на 2020 год. Правда, пока была хорошая погода, ничего не происходило. И только в прошлом месяце перед подъездом организовали собрание и торжественно объявили: начинаем капремонт. На все про все отводится месяц; мы, конечно, удивились таким срокам. Но ничего не поделаешь. Естественно, сидеть то без отопления, то без горячей воды не очень приятно. Но это все ерунда по сравнению с тем, когда у нас раскрыли крышу. Никто из решающих, какие действия предпринимать, видимо, не смотрит прогноз погоды.

Зато прогноз погоды прямо у себя в квартире может видеть Людмила: потеки на потолке, по стенам, тотальная сырость и невозможность спрятаться от этого ни в одной из трех комнат. Благо в квартире еще не очень холодно, а то капли превратились бы в сосульки.









— Как я поняла, из-за очень сжатых сроков работники брались за все сразу и уж точно не перепроверяли, будут ли дожди либо снег. Более того, чтобы уложиться в отведенное время, работы велись даже с наступлением темноты под свет прожекторов. Но вот толку от этого ноль, а к и без того немалым проблемам дома добавились еще и испорченные ремонты в квартирах. Организация, которая выполняет замену кровли, обещала, что все возместит и компенсирует. Но это пока только на словах, и никто не знает, как будет дальше, когда людям действительно надо будет выплачивать деньги.

Однако возмущает даже не это, а то, как относятся к людям: почему никто из ответственных не подумал о жильцах — тех, ради кого все, собственно, и делается. Почему мы вынуждены жить в сырых и промерзших квартирах, неужели нельзя было перенести кровельные работы на весну или лето?





Заказчиком данного капремонта выступает организация «Бобруйскжилкомхоз», которой мы и задали вопросы по ситуации.

— Конечно, было бы идеально, если бы кровельные работы проводились исключительно летом. К сожалению, так не получается. Что касается этого дома, то по нему были затянуты сроки проектирования, соответственно, к работам приступили позже, чем планировалось. А так как этот дом поставлен на капремонт в 2020 году, то и сдать его необходимо в 2020-м. Поэтому работы и проводятся в декабре.

Ущерб за залитие квартир будет возмещать генподрядчик. Чтобы жилье на последних этажах не страдало, необходимо правильно и последовательно выполнять все этапы работ. У нас не бывает такого сезона, чтобы дождей совсем не было, поэтому технология продумана, надо только ее придерживаться. Генподрячик в курсе проблемы и не отказывается от компенсации (она может быть денежная, либо работники выполнят ремонт в пострадавших квартирах). Акты уже составлены, мы контролируем ситуацию.











