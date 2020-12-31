Какая порода собак подходит вам по знаку зодиака?

Источник материала: ОНТ

Многие выбирают спутника жизни, руководствуясь рекомендациями астрологов. Оказывается, так можно выбрать и домашнего питомца. В этом материале – породы собак, которые рекомендуют выбирать астрологи согласно вашему знаку зодиака.

Овну подходит немецкая овчарка. Как и те, кто родился под знаком Овна, эта порода – прирожденные лидеры, храбрецы и очень верные партнеры. Овчарки прекрасно поддаются дрессировке и хорошо подойдут этому огненному знаку.



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Тельцам рекомендуют заводить золотистых ретриверов. Эти собаки надежны, общительны и очень лояльны к окружающим. Более того, их миловидный облик хорошо впишется в жизнь Тельца, которые обычно тяготеют к прекрасному.



Источник: rg.ru

Корги прекрасно подойдут Близнецам. Советуют заводить хотя бы парочку корги, потому что они очень не любят одиночество. Это умные, ласковые и общительные собаки, которые обожают быть в центре внимания.



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Раку рекомендуют завести шпица. Собаки этой породы такие же домоседы, любят ласку, внимание и комплименты.



Источник: zoofanat.ru

Львам отлично подойдёт ротвейлер. Уверенные в себе, игривые и смелые, эти собаки имеют много общего с этим знаком зодиака. Необходимо учитывать, что собаку этой породы стоит дрессировать с детства. Тогда они станут преданным и надежным партнёром на долгие годы.

Чау-чау рекомендуют в качестве домашнего питомца Девам. Этот знак зодиака характеризуют как отстраненных, расчетливых, спокойных и хладнокровных. Чау-чау хорошо переносят одиночество, сдержаны с незнакомыми, зато семье готовы подарить всю любовь, на которую способны.



Источник: petsi.net Равновесия, гармония, мир, спокойствие – вот основные принципы жизни Весов. Идеальной породой для Весов станет акита-ину, которых ещё называют собаки-улыбаки.





Скорпионы темпераментны и своевольны. Этому водному знаку советуют заводить собак, которые не склонны лаять без причины. Например, хорошим партнером может стать дог.

Активным и жаждущим приключений Стрельцам рекомендуют заводить породы, которые не требуют серьезной дрессировки, но предрасположены к физическим нагрузкам. Например, бигль. С этим питомцем постоянные игры и веселые приключения точно обеспечены.

Сенбернаров советуют заводить целеустремленным и дотошным Козерогам. Обаятельный, игривый и любознательный сенбернар станет неутомимым компаньоном для Козерога.



Источник: lapkins.ru Водолею очень подойдёт спаниель. Собаки этой породы хорошо приспосабливаются к любым условиям жизни, ласковы, нежны и очень грациозны.



Источник: vk.com

Пудель станет отличным домашним питомцем для Рыб. Эти собаки умны, прекрасно поддаются дрессировке.









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