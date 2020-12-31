10 способов гарантированно испортить себе новогоднюю ночь

Источник материала: ОНТ

Всегда хочется, чтобы встреча Нового года прошла весело и запомнилась надолго. Если вы тоже хотите прекрасно провести праздник, стоит задуматься над этими советами.

Проводить праздник в малознакомой компании – удовольствие не для каждого. Можно попасть в ситуацию, когда вечер испорчен, а уехать некуда или не на чем.



Источник: adme.ru

Тратить все деньги на новогодний стол и подарки – не лучший вариант распределения бюджета. Стресс от нехватки средств в январе может серьезно испортить впечатления от встречи Нового года.





Приглашать гостей с утра пораньше и весь день готовить еду – вариант для особо стойких. Чаще всего результатом такой совместной подготовки становится глубокая усталость к вечеру, когда уже совсем не до праздника и общения.



Источник: adme.ru

Большой ошибкой будет быстро и плотно наесться. Активных развлечений после этого точно не захочется.









Откладывать самое вкусное для праздников и готовить очень много еды тоже не лучший вариант. В новогоднюю ночь всё съесть не получится, а доедать половину января одни те же салаты не особое удовольствие.



Источник: adme.ru

Затевать генеральную уборку и разбор вещей лучше за неделю до 31 декабря, а то существует вероятность новогоднюю ночь провести без сил и в завале вещей.





Покупка продуктов на скидках с истекающим сроком годности чревата проблемами с пищеварением. К выбору продуктов для новогоднего стола стоит отнестись внимательно.



Источник: adme.ru

Начинать праздновать Новый год с самого утра 31 декабря тоже не стоит. Можно не рассчитать силы и не дождаться боя курантов.

Покупать подарки и продукты в последний день тоже не рекомендуют. Можно так устать от беготни по магазинам и очередей, что праздник уже будет не в радость.





Бесполезные подарки тоже могут испортить праздник. Лучше заранее выдать близким список вещей, которые действительно вам нужны, и запросить такой же у них.









Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram