ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 способов гарантированно испортить себе новогоднюю ночь

31.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

10 способов гарантированно испортить себе новогоднюю ночь

Всегда хочется, чтобы встреча Нового года прошла весело и запомнилась надолго. Если вы тоже хотите прекрасно провести праздник, стоит задуматься над этими советами.

Проводить праздник в малознакомой компании – удовольствие не для каждого. Можно попасть в ситуацию, когда вечер испорчен, а уехать некуда или не на чем.

 
Источник: adme.ru

 Тратить все деньги на новогодний стол и подарки – не лучший вариант распределения бюджета. Стресс от нехватки средств в январе может серьезно испортить впечатления от встречи Нового года.


Приглашать гостей с утра пораньше и весь день готовить еду – вариант для особо стойких. Чаще всего результатом такой совместной подготовки становится глубокая усталость к вечеру, когда уже совсем не до праздника и общения. 


Источник: adme.ru

Большой ошибкой будет быстро и плотно наесться. Активных развлечений после этого точно не захочется. 



Откладывать самое вкусное для праздников и готовить очень много еды тоже не лучший вариант. В новогоднюю ночь всё съесть не получится, а доедать половину января одни те же салаты не особое удовольствие.


Источник: adme.ru

Затевать генеральную уборку и разбор вещей лучше за неделю до 31 декабря, а то существует вероятность новогоднюю ночь провести без сил и в завале вещей.


Покупка продуктов на скидках с истекающим сроком годности чревата проблемами с пищеварением. К выбору продуктов для новогоднего стола стоит отнестись внимательно. 


Источник: adme.ru

Начинать праздновать Новый год с самого утра 31 декабря тоже не стоит. Можно не рассчитать силы и не дождаться боя курантов. 

Покупать подарки и продукты в последний день тоже не рекомендуют. Можно так устать от беготни по магазинам и очередей, что праздник уже будет не в радость.


Бесполезные подарки тоже могут испортить праздник. Лучше заранее выдать близким список вещей, которые действительно вам нужны, и запросить такой же у них.



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всегда хочется, чтобы встреча Нового года прошла весело и запомнилась надолго. Если вы тоже хотите прекрасно провести праздник, стоит задуматься над этими...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Віталь Чырвінскі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика