ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стало известно, почему закрывается «Дом-2»

31.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Стало известно, почему закрывается «Дом-2»

Реалити-шоу «Дом-2» перестало приносить доход, это стало причиной, по которой руководство телеканала ТНТ приняло решение закрыть его. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в эфире «России 24», пишет РИА «Новости».

Он отметил, что сначала шоу было предельно популярным, однако последние годы стало «серьезно терять аудиторию».

Выяснилось, что проект стал нерентабельным в последние пару лет – из-за того, что сам проект довольно дорогостоящий, он стал приносить убытки телеканалу.

Медиаменеджер подчеркнул, что изменение формата телешоу не увенчалось успехом.

Ранее пресс-служба ТНТ сообщала о завершении показа знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Последняя серия выйдет перед самым Новым годом, 30 декабря.

Реалити-шоу появилось в эфире ТНТ 16 лет назад, в 2004 году, и быстро набрало популярность, став одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Аудитория «Дома-2» – телезрители в возрасте от 14 до 44 лет. 


Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

                                    



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реалити-шоу «Дом-2» перестало приносить доход, это стало причиной, по которой руководство телеканала ТНТ приняло решение закрыть его. Об этом заявил глава...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Віталь Чырвінскі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика