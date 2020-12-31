Стало известно, почему закрывается «Дом-2»

Источник материала: ОНТ

Реалити-шоу «Дом-2» перестало приносить доход, это стало причиной, по которой руководство телеканала ТНТ приняло решение закрыть его. Об этом заявил глава «Газпром-медиа» Александр Жаров в эфире «России 24», пишет РИА «Новости».

Он отметил, что сначала шоу было предельно популярным, однако последние годы стало «серьезно терять аудиторию».

Выяснилось, что проект стал нерентабельным в последние пару лет – из-за того, что сам проект довольно дорогостоящий, он стал приносить убытки телеканалу.

Медиаменеджер подчеркнул, что изменение формата телешоу не увенчалось успехом.

Ранее пресс-служба ТНТ сообщала о завершении показа знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Последняя серия выйдет перед самым Новым годом, 30 декабря.

Реалити-шоу появилось в эфире ТНТ 16 лет назад, в 2004 году, и быстро набрало популярность, став одним из самых обсуждаемых на российском телевидении. Аудитория «Дома-2» – телезрители в возрасте от 14 до 44 лет.





Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ









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