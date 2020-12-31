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В Лиде открылась выставка сакральных предметов XVIII–XX веков из действующих храмов города
Источник материала: ОНТ
Лида расстаётся со статусом культурной столицы Беларуси. В новом году эстафету акции примет Борисов. «На прощание» в знаменитом форпосте Принеманских земель открылась экспозиция сакральных предметов из действующих костёлов и церквей города, в котором не делят людей по их вере.
Бог един – с этим согласится каждый христианин. Образы святых отличаются у католиков и православных. Взять хотя бы лики Петра и Павла с выставки – сразу понятно, чей придел. Сокровища пяти веков ещё служат вере. В начале Лиды был не один замок.
Минея на декабрь (1724 год) – экземпляр есть и в Историческом музее в Москве. «Двунадесятые праздники», им лет 400, – одна из самых «почтенных» икон в экспозиции. Самая древняя в Беларуси – Лидская Мадонна (XIV век), она никогда не покидает свято место.
На выставке ряд культовых вещей с шифром фонда и учётным номером по Книге поступлений. Однако подводить «под монастырь» музей, открытый в 1959 атеистическом году, не собираются. Реституция церковных ценностей – это не в белорусской традиции.
Костёл Воздвижения Святого Креста. А из этого окна Церковь Всех Святых видна. Храмы XVIII и XXI веков были символами скоро уже «отставной столицы». Новым культурным городом в 2021 году станет Борисов. Он как раз на Востоке.
Одним из главных событий в «титулованной» Лиде стало открытие постоянной экспозиции в замковой Башне Гедимина. Возможно, когда-нибудь во дворе исторической резиденции символически «очертят» фундамент храма, который «в начале был».
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Лида расстаётся со статусом культурной столицы Беларуси. В новом году эстафету акции примет Борисов. «На прощание» в знаменитом форпосте Принеманских земель...
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