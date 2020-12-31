ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Лиде открылась выставка сакральных предметов XVIII–XX веков из действующих храмов города

31.12.2020 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Лиде открылась выставка сакральных предметов XVIII–XX веков из действующих храмов города

Лида расстаётся со статусом культурной столицы Беларуси. В новом году эстафету акции примет Борисов. «На прощание» в знаменитом форпосте Принеманских земель открылась экспозиция сакральных предметов из действующих костёлов и церквей города, в котором не делят людей по их вере. 


Бог един – с этим согласится каждый христианин. Образы святых отличаются у католиков и православных. Взять хотя бы лики Петра и Павла с выставки – сразу понятно, чей придел. Сокровища пяти веков ещё служат вере. В начале Лиды был не один замок. 

Протоиерей Ростислав Соловьёв, благочинный Лидского округа: «Известно, что в 1323 году первым делом построили храм. Храм был освящён в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Скоро 700 лет городу, и у нас в планах сделать и выпустить книгу вообще по истории христианства на Лидских землях».

Минея на декабрь (1724 год) – экземпляр есть и в Историческом музее в Москве. «Двунадесятые праздники», им лет 400, – одна из самых «почтенных» икон в экспозиции. Самая древняя в Беларуси – Лидская Мадонна (XIV век), она никогда не покидает свято место.          

Ксёндз Виталий Сидорко, настоятель костёла св. Иосифа: «Узаемаадносіны паміж касцёлам і кожнай інстытуцыяй, якая звязана з захаваннем нашай культуры, нашай гістарычнай спадчыны, заўсёды будаваліся на добрых адносінах. Тыя рэчы, якія мы выкарыстоўваем у нашым духоўным, літургічным, малітвенным жыцці, касцёл можа даць альбо запрасіць музей у касцёл, каб ужо тут правесці экскурсію» 

На выставке ряд культовых вещей с шифром фонда и учётным номером по Книге поступлений. Однако подводить «под монастырь» музей, открытый в 1959 атеистическом году, не собираются. Реституция церковных ценностей – это не в белорусской традиции. 

Костёл Воздвижения Святого Креста. А из этого окна Церковь Всех Святых видна. Храмы XVIII и XXI веков были символами скоро уже «отставной столицы». Новым культурным городом в 2021 году станет Борисов. Он как раз на Востоке.

Одним из главных событий в «титулованной» Лиде стало открытие постоянной экспозиции в замковой Башне Гедимина. Возможно, когда-нибудь во дворе исторической резиденции символически «очертят» фундамент храма, который «в начале был». 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лида расстаётся со статусом культурной столицы Беларуси. В новом году эстафету акции примет Борисов. «На прощание» в знаменитом форпосте Принеманских земель...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Віталь Чырвінскі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика