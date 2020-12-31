Замороженные рыбные котлеты с плесенью продавали в Гродненской области

Источник материала: ОНТ

Опасные рыбные котлеты заметили в продаже в Гродненской области работники отдела госнадзора. Об этом сообщает сайт Гродненской областной инспекции Госстандарта.

Инспекторы проверили продукцию одного из магазинов Новогрудского района и увидели опасный рыбный полуфабрикат. Замороженные тресковые котлеты (овалы) от российского производителя, согласно испытаниям, прошедшим в аккредитованной лаборатории, не соответствовали требованиям техрегламентов Таможенного союза по показателям безопасности. А именно – содержание плесени дрожжей в них превышало норму в шесть раз.

По результатам исследований руководству магазина было вынесено предписание об устранении нарушений, также импортер данной продукции должен будет изъять из продажи опасную продукцию.

Фото: pixabay, gosstandart.grodno.by

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