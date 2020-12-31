«Корпорат» с «Ляписом» и трехдневный рейв. 18 идей, чтобы вы не скучали в большие выходные

Источник материала: Tut.by

Последний для этого года гид по лучшим мероприятиям уик-энда мы пишем с особым трепетом. Хочется, чтобы за большие выходные вы красиво отдохнули и с новыми силами вошли в 2021 год — а у нас на него много надежд. AFISHA.TUT.BY собрала лучшие идеи, что делать с 31 декабря по 3 января в Минске: их так много, что мало не покажется.

Чем заняться 31 декабря?



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

31 декабря вас зовут провести время на корпоративе одной столичной компании, где выступит Сергей Михалок и группа «Ляпис-98». Чтобы попасть на концерт и послушать любимые треки, снова ставшие популярными , даже не нужно выходить из дома: он пройдет онлайн с 11.00 до 14.00.

Чтобы подключиться к трансляции, нужно отправить организаторам адрес своей электронной почты: на нее вам пришлют ссылку на трансляцию.

Когда: 31 декабря, 11.00−14.00

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Заглянуть в магазин с новогодними подарками



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если вы затянули с покупкой новогодних подарков и срочно ищете вариант, где бы их приобрести, рассказываем. В Минске работает «Калядная крама», где круглый год продают рождественские сувениры, игрушки, гирлянды, функциональные приборы и вообще все остальное, что может пригодиться для праздника. В этом году магазин стал как никогда популярным, почему — мы попытались ответить здесь .

Товары в «Краме» продаются недешевые, но с 24 декабря у ребят началась большая распродажа: на все они дают скидку 40%. Теперь вы знаете, куда идти за подарками и где найти все для декора своего дома.

Послушать новогодние хиты от симфонического оркестра





31 декабря на сцене КЗ «Минск» пройдет предновогодний симфонический концерт. В нем примут участие представители оркестровой элиты — музыканты большого симфонического оркестра Classic Energy. Артисты подготовили атмосферную программу, в которую вошли лучшие новогодние хиты разных времен. На концерте вы услышите самые известные композиции из фильма «Один дома», легендарную Happy New Year, музыку Фрэнка Синатры, песни из мультфильмов Disney, одну из самых узнаваемых новогодних композиций Last Christmas, а также трогательную песню из фильма «Хатико» в новой обработке и традиционную «Пять минут».

Кстати, количество зрителей составит всего 50% от количества посадочных мест. Каждому гостю на входе будут предложены защитные маска и перчатки, антисептик. Будут организованы дополнительные входы и выходы для гостей. Билеты доступны в продаже онлайн (но их осталось совсем немного).

Завершить год под сказку от Маляваныча



Скриншот YouTube

Александр Жданович — он же Маляваныч — один из претендентов на звание героя 2020 года в Беларуси. После «суток» он не уехал из Беларуси, а начал проект, где в онлайн-формате читает сказки разных времен и стран на белорусском языке. Весь декабрь 10-минутные ролики выходили ежедневно, 31 декабря Маляваныч прочитает последнюю байку в этом году — и проект завершится.

Послушать поучительную сказку в канун Нового года можно 31 декабря в 19.30. Выпуск будет доступен в Facebook и на YouTube , уже отснятые шоу вы найдете в архиве. Если будет желание, во время трансляции вы можете пожертвовать любую сумму в Фонд культурной солидарности.

Когда: 31 декабря, 19.30

Где: онлайн

Сколько: бесплатно

Попасть на новогоднюю рок-вечеринку



Фото: musicals.by

Главный рецепт правильной встречи Нового года — встретить его в хорошей компании.

«Территория мюзикла» собирает друзей под крышей Республиканского Дворца культуры профсоюзов. Вас ждет живая елка, бокал праздничного напитка и концертная программа в сопровождении рок-группы. А еще новое открытие полюбившихся мелодий.

В программе — классика рок-н-ролла, песни из репертуара The Beatles, Scorpions, Pink Floyd, Queen, ABBA, хиты Элвиса Пресли, Рики Мартина, Робби Уильямса, Бритни Спирс, Фрэнка Синатры, новогодние шлягеры отечественных рок-групп, а также песни из любимых кинофильмов в новой музыкальной обработке.

Смотреть YouTube, а не телевизор



Скриншот YouTube

Если вы так и планировали, то вот подсказка, что из альтернативных шоу можно посмотреть в новогоднюю ночь.

31 декабря в 20.00 начнется новогодняя музыкальная вечеринка «Годны аганёк» . Вместе с отличными ведущими — диджеями Егором Kipah и Людмилой Погодиной — можно будет отправиться на поиски новогоднего чуда, а талантливые белорусские музыканты попытаются подобрать правильный аккорд для праздничного настроения. В вечеринке примут участие Palina, Бакей, Groove Dealer, Dlina Volny, Kakora, Panska Moc, Лиса, «Союз» и многие другие белорусские группы и артисты. Показ состоится на YouTube .

. Вместе с отличными ведущими — диджеями Егором Kipah и Людмилой Погодиной — можно будет отправиться на поиски новогоднего чуда, а талантливые белорусские музыканты попытаются подобрать правильный аккорд для праздничного настроения. В вечеринке примут участие Palina, Бакей, Groove Dealer, Dlina Volny, Kakora, Panska Moc, Лиса, «Союз» и многие другие белорусские группы и артисты. Показ состоится на . Команда инициативы «Честные люди», вместе с которой мы в этом году наблюдали за выборами, зовет вас на большой новогодний БЧБ-Огонек . Он состоится в 22.30 на их YouTube-канале . На нем выступят «музыканты, которые поют от сердца, актеры, которые играют свободно, люди, чьи слова действительно важны, ведущие, которые говорят правду, и Дед Мороз в бело-красном кафтане». Зрителям прилетит привет от независимых профсоюзов, дворовых сообществ, студентов, спортсменов, волонтеров, простых белорусов и, похоже, от Максима Каца и зарубежных актеров. А еще организаторы обещают, что в новогоднем шоу поучаствует и Светлана Тихановская.

. Он состоится в 22.30 на их . На нем выступят «музыканты, которые поют от сердца, актеры, которые играют свободно, люди, чьи слова действительно важны, ведущие, которые говорят правду, и Дед Мороз в бело-красном кафтане». Зрителям прилетит привет от независимых профсоюзов, дворовых сообществ, студентов, спортсменов, волонтеров, простых белорусов и, похоже, от Максима Каца и зарубежных актеров. А еще организаторы обещают, что в новогоднем шоу поучаствует и Светлана Тихановская. В 22.55 на телеканале «Белсат» начнется музыкальная комедия «ЧинЧины в стране чудес». Авторы фильма говорят, что съемки вдохновлены политическими событиями в стране: в картине сконцентрированы главные мемы 2020 года. В полночь в эфире «Белсата» «Вольны хор» исполнит гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», после чего начнется новогоднее шоу «Партызанскі Новы год». А вечером 1 января (в 23.50) можно будет увидеть фильм-концерт «Народны альбом».

начнется музыкальная комедия «ЧинЧины в стране чудес». Авторы фильма говорят, что съемки вдохновлены политическими событиями в стране: в картине сконцентрированы главные мемы 2020 года. В полночь в эфире «Белсата» «Вольны хор» исполнит гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», после чего начнется новогоднее шоу «Партызанскі Новы год». А вечером 1 января (в 23.50) можно будет увидеть фильм-концерт «Народны альбом». В 23.00 на телеграм-канале «Страна для жизни» можно будет увидеть и услышать 20 протестных песен от NIZKIZ, NAVIBAND, «J:Морс», «Дай Дарогу», «Петля пристрастия», N.R.M. и других групп. В полночь ожидается новогоднее поздравление от Светланы Тихановской.

можно будет увидеть и услышать 20 протестных песен от NIZKIZ, NAVIBAND, «J:Морс», «Дай Дарогу», «Петля пристрастия», N.R.M. и других групп. В полночь ожидается новогоднее поздравление от Светланы Тихановской. В 23.34 начнется «Жыве/Live2021» — новогодний стрим-фестиваль в поддержку Беларуси. Его организовали портал «Звуки.Ру» и World Online Festival при поддержке фонда BYSOL. В новогодней программе примут участие Лявон Вольский, Борис Гребенщиков, Алексей Кортнев, Павел Аракелян, Максим Кац, Леонид Парфенов и другие. Увидеть фестиваль можно будет на YouTube и в Instagram .

Еще больше праздничных шоу мы анонсируем отдельным материалом.

Чем заняться 1 января?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

В первый день 2021 года группа «J:Морс» приглашает всех почитателей своей музыки на праздничный онлайн-концерт. В особенной атмосфере прозвучит специальная программа, а зрителей ждут сюрпризы, подарки и обязательно — заряд тепла на ближайшие 365 дней.

«Подготовка к этой встрече шла больше месяца, и никакие события, пускай и подпортившие настроение, не повлияют на планы новогоднего концерта», — делятся организаторы выступления. Цену билета вы выбираете самостоятельно: за «квиток» можно заплатить от 9 до 100 рублей на выбор. Как только вы купите билет, ссылка на трансляцию придет вам автоматически.

Когда: 1 января, 16.00

Где: онлайн

Сколько: 9−100 рублей (цену выбираете вы) Купить билет

Прогуляться по новой рождественской ярмарке



Фото: предоставлено «К21»

В этом году рождественские ярмарки проходят не с таким размахом, как в прошлом, но, к счастью, они есть. Насытиться новогодним настроением после буйных отмечаний Нового года можно, например, на фудпаркинге с ярмаркой авторских подарков в культурно-деловом квартале «К21» у станции метро «Молодежная».

На свежем воздухе тут расположились фудтраки и елочный базар (в здании — фудкорт и ярмарка сувениров). Попробовать можно трдельники, бейглы и другие блюда, здесь же работает отдельная точка с морепродуктами: можно угоститься щупальцами осьминога, тунцом на гриле, тигровыми креветками или тайским супом том ям. Сейчас здесь проходят новогодние гуляния с Дедом Морозом. Ожидается, что новое пространство проработает в таком формате по крайней мере до 1 января.

Когда: до 1 января, 12.00−21.00 (возможно, работу ярмарки продлят)

Где: ул. Кальварийская, 21

Сколько: бесплатно

Бонус: напомним, что каждый день у Дворца спорта и на Октябрьской площади работают ярмарочные павильоны: там традиционно продают еду и новогодние украшения. Если и там, и там вы уже погуляли, отправляйтесь на ярмарку возле проходной МТЗ — ту самую, на которой стоят неоновые тракторы и в которую влюбились пользователи Сети.

Чем заняться 2 и 3 января?

Сводить ребенка в театр



Фото: puppet-minsk.com

А вот идея для тех, кто ищет вариант развлечения для всей семьи. Сказка «Морозко» кукольного театра переносит зрителя в засыпанный снегом и окутанный нежным очарованием дивный мир. Здесь живут Старик со Старухой, а с ними — скупая ленивая Паша и добросердечная Даша. Эта волшебная история рассказывает о добре и справедливости, учит радоваться и горевать, а кроткие да скромные в ней станут жить-поживать, горя не знать.

«Морозко» — настоящий хит Белорусского театра кукол популярного режиссера Олега Жюгжды. Художником народной новогодней сказки выступил Валерий Рачковский — некогда главный художник столичного кукольного. Возрастное ограничение постановки — от 4 лет. Несколько билетов на сеансы 2 января еще остались, но вам стоит с этим поспешить.

Когда: 2 января, 11.00 и 14.00

Где: Театр кукол

Сколько: от 12 рублей Купить билет

Провести праздники в Ботаническом саду



Фото: instagram.com/botanicalgardenminsk

В первые дни года Ботанический приглашает минчан на дневные прогулки по сказочному зимнему саду. В этом сезоне праздничными огнями зажглись центральная аллея, оранжерея, елка на партере ландшафта, стильные новогодние инсталляции и, конечно, символ будущего года — Бык.

Кроме того, Ботанический сад проводит новогодние интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой для взрослых и детей, театрализованные представления «Карагод у Новы год» и экскурсии «Новогодняя экзотика», где всех желающих гостей познакомят с коллекционными растениями. Маленькие посетители смогут прогуляться по аллеям сада верхом на пони и сфотографироваться с собачками породы хаски.

Когда: 2 и 3 января, 12.00−15.00

Где: Ботанический сад

Сколько: 4 рубля

Отвести ребенка на праздник в «Динозаврию»



Фото предоставлено организаторами

Если вы ломаете голову, как удивить своего малыша и заставить его поверить в чудо, то вам дорога в одну из «Динозаврий»: в семейных центрах в ТЦ DiaMond city и в ТЦ «Тивали» для детей проводят шикарную программу с Дедом Морозом, Снегурочкой, новогодним спектаклем, дискотекой и множеством интерактивных развлечений. Почитать, чем отличаются шоу в разных центрах, и остановиться на чем-то одном можно тут .

Кстати, Новый год в «Динозаврии» — это еще и возможность здорово сэкономить. Те, кто будет покупать билет онлайн на AFISHA.TUT.BY в «Динозаврию», получат бонус 25 рублей на игровую карту «Динозаврии» — эти деньги можно будет использовать для бесплатного посещения лабиринта и игровых автоматов в самом центре.

Когда: 2 и 3 января, 14.30 и 18.30

Где: «Динозаврия» в ТЦ DiaMond city (ул. Громова, 32/4) и «Динозаврия» в ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29, ТЦ «Тивали», четвертый этаж)

Сколько: от 25 рублей Только при покупке билета онлайн вы получите в подарок игровую карту номиналом 25 рублей (эти деньги можно потратить на аттракционы центра)

Чем заняться в любой из дней

Сходить на лучшую новогоднюю комедию в прокате



Кадр из фильма

Если новогоднего настроения у вас нет от слова «совсем», позвольте лучшим комедийным актерам России немного вас развеселить. «Обратная связь» — фильм с известной четверкой из «Квартета И», и это продолжение прошлогоднего фильма «Громкая связь», в основу которого легла успешная итальянская драма «Идеальные незнакомцы». Те, кто видел «Громкую связь», наверняка удивлены, что у нее есть продолжение: в финале первой части показалось, что персонажи скорее поубивают друг друга, чем снова сядут за один стол. Но каких чудес не бывает под Новый год, особенно в России.

Сюжет «Обратной связи» переносит зрителя в 31 декабря, где семеро друзей вновь собираются в загородном доме — на этот раз не бесцельно, а чтобы вместе встретить Новый год. Забыв старые обиды, приятели опять соглашаются сыграть в провокационную игру: в этот раз нужно написать анонимную записку, что твоим компаньонам не стоило бы делать в 2021 году. Когда эксперимент начинается, предновогодний вечер снова полон сюрпризов.

Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Бонус: если «Обратную связь» вы уже посмотрели, в столичном прокате идут еще несколько фильмов, в которых упаковано праздничное настроение. Что за они, читайте тут . А если на кино жалко денег, оставайтесь дома и посмотрите что-нибудь из небанальных рождественских фильмов — их мы собрали здесь .

Зависнуть на трехдневном рейве



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Конечно же, и для тусовщиков в нашем гиде найдется идея. На три дня и две ночи арт-пространство Ok16 превратится в рейв-площадку для тех, кто готов сжигать подошвы под электронную музыку. Три тусовочные формации — «Сияние», «Сомасутра» и «Петушня» — объединились, чтобы подарить минчанам новогоднее техно-чудо.

— Объединяем самые темные силы для проведения самого масштабного черного ритуала в истории современной Беларуси. Да, это не шутка, да, нам тоже немного страшно, но этот год показал, что требует решительных действий. Как встретим следующий, так его и проведем, — делятся организаторы и уточняют, что на вечеринку приглашаются все, независимо от любых критериев.

Когда: 31 декабря, 23.00 — 2 января, 11.00

Где: Ok16

Сколько: 20 рублей Купить билет

Покататься всей семьей на коньках



Фото: TUT.BY

Каток на свежем воздухе на проспекте Победителей, 4а ждет всех тех, кто не прочь провести выходные активно. Вас приглашают покататься на коньках ежедневно с 10.00 до 23.45, сеансы проводятся каждый час и длятся 45 минут. Если хотите запастись праздничным настроением, советуем отправиться туда всей семьей. А чтобы сделать поход максимально приятным, AFISHA.TUT.BY предлагает вам скидку 20% на вход и прокат спортинвентаря. Для этого всего лишь нужно купить билет на нашем сайте — еще и очередей в кассы сможете избежать.

В будни сеанс на одного взрослого со скидкой стоит от 4 рублей, в выходные — 5,60 рубля. Для детей до 14 лет в любой из дней цена фиксированная: 3,20 рубля. Кстати, выгоднее всего кататься ночью: на сеансы с 23.00 до 23.45 можно попасть за 2,40 рубля. Прокат коньков с учетом скидки обойдется вам в 4 рубля.

Когда: все выходные, 10.00−23.45

Где: пр. Победителей, 4а

Сколько: 3,20 рубля для детей и 5,60 — для взрослых. После 23.00 — 2,40 рубля. Прокат коньков — 4 рубля Купить билет

Бонус: еще больше вариантов, где можно прокатиться на коньках, вот тут . А адреса хоккейных коробок, лыжных трасс и пунктов проката инвентаря ищите здесь .

Провести время на «дворовом» концерте



Фото: Даниил Гаёв

Если в вашем районе не успели провести дворовый концерт, это недоразумение нужно срочно исправлять. Напомним, на YouTube стартовал новый проект «Годны двор» — интерактивное шоу, где белорусские звезды обсуждают актуальные события, а заканчивается оно концертом музыкантов, которым выступать во дворах больше не позволяет погода (и не только).

В рамках проекта вышло уже три выпуска — последний появился на YouTube только 30 декабря, и он по-настоящему новогодний. Ведущие программы неизменны — это звезда вирусной «Шчучыншчыны» Елена Зуй-Войтеховская и Антон Мартыненко. Участие в ней приняли Маляваныч, группа «Дай Дарогу», популярные веб-персонажи канала «ЧинЧинЧенел» и актриса Свободного театра Юля Шевчук. Хотим сказать, что такой набор гостей точно должен покорить ваше сердце.

Когда: уже в Сети

Где: тут

Сколько: бесплатно

Отметить новогодний сезон в Музее кота



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В этом сезоне в Музее кота обещают дарить посетителям уютную и теплую атмосферу, а также настроение новогоднего волшебства. Организаторы интригуют, что вас ждет увлекательное общение с котами и кошками, произведения искусства и много других развлечений на кошачью тематику. Котокафе, расположенное в музее, предоставляет каждому посетителю горячие напитки и сладости в подарок.

К слову, животные, обитающие в музее, в прошлом бездомные. После передержки и ветеринарного осмотра они попадают в музей, а затем пристраиваются в добрые руки. Поэтому посетители могут не только пообщаться, но и найти себе «замурчательного» друга.

Когда: все выходные, 11.00−20.00

Где: Музей кота (ул. Интернациональная, 23)

Сколько: 8 рублей для детей и студентов, 10 рублей для взрослых

Записаться на новогоднюю фотосессию





Завершить этот год или начать новый можно эффектной фотосессией в симпатичных новогодних интерьерах — и себя порадуете, и подписчиков в Instagram удивите. Запись в фотостудии индивидуальная, так что лишних людей на площадке быть не должно — только вы и ваш фотограф.

Выбор локаций с новогодним декором в столице просто огромный. Мы подобрали, на наш вкус, девять самых интересных площадок . Есть фотолокация под водой, есть сказочный интерьер для самых маленьких. Большинство студий из нашей подборки находятся в центре, некоторые располагаются в районе станций метро «Парк Челюскинцев» и «Московская» или даже за МКАД — в Тарасово. Арендовать студию на час можно от 35 рублей. Но учтите, что услуги фотографа в стоимость аренды студии не входят, его придется искать дополнительно.

Пройти новогодний тест , который заставит улыбнуться





В суете новостей и бытовых дел иногда и не успеваешь заметить, как Новый год уже наступает. Часто о празднике вспоминаешь, только когда начинаешь видеть рождественский декор в городе, специальные предложения от ресторанов в ночь с 31 декабря на 1 января и, конечно, новогоднюю рекламу по телевизору. Сейчас «ящик» стали смотреть меньше, но раньше некоторые ролики были прямо-таки культовыми. Готовы вспомнить их? Тогда ловите наш тест.