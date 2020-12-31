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Оригинальные дома белорусов, которые нас удивляли в этом году. Наш рейтинг
Источник материала: Tut.by
По традиции в конце года принято подводить итоги. REALTY.TUT.BY подготовил свой отчет-подборку с самыми необычными и оригинальными домами белорусов, построенных в 2020-м. И таки там есть на что посмотреть!
Каркасный барнхаус у леса
Минчане Алеся и Вадим в прошлом году поставили перед собой задачу — построить дом мечты за девять месяцев. Проект нарисовали сами, домокомплект заказали на производстве. В итоге получилось очень необычное для Беларуси строение в стиле барнхаус с черным металлическим фасадом и огромным, в два этажа, витражным остеклением.
— Мы решили построить
О всех этапах строительства они снимают видео и делятся ими со своими подписчиками в
Железный дом
Железные стены, огромные окна, отделка фасада — магнитные панели и металлическое «дерево», внутри — ультра-хай-тек и виниловые обои на магнитах. Так, если вкратце, можно
Его легко можно найти в частной застройке в Колодищах: строение приметное. По архитектуре это двухэтажный куб с панорамными окнами и комбинированной отделкой фасада. Контрастные полосы на фасаде — это ноу-хау: тонкие панели на магнитной основе. При желании элементы такой отделки можно менять в произвольном порядке.
Практически все внутри дома, как, собственно, и само строение, — продукт заводского производства. И уж если вспоминать, на что это похоже или какие ассоциации вызывает обстановка, то это напоминает что-то среднее между современным вагоном-купе и каютой морского лайнера. И больше всего на такие ассоциации подталкивают белые гладкие поверхности металлических стен. Интересная особенность: обои, телевизоры и зеркала крепятся к стенам на магнитах.
Планируется, что такие дома пойдут в серийное производство. Будущий владелец сможет в специальной программе выбрать не только конфигурацию дома, но и мебель.
Дом с конвейера
В этом году мы писали еще об одном доме-прототипе, который
Философия этого проекта — максимальное количество операций делать в заводских условиях, свести к минимуму участие строителей в процессе. Дом на участке нужно просто собрать по картинке. Это такой же подход ИКЕА, которая производит домики для самостоятельной сборки. Клиенту приходит коробка с деталями и инструкцией, как это собрать самому. Тот же принцип и у этого дома: в разобранном виде он помещается в два морских контейнера.
Интерьер можно назвать современным — минимум мебели, светлые тона. Больше вопросов вызывают материалы отделки: если ламинатом и натяжным потолком никого не удивить, то стены из МДФ (тот самый материал, из которого делают современную мебель) и фанеры — это что-то новенькое.
Внешняя и внутренняя отделка крепится на специальный алюминиевый профиль с резиновыми демпферами. Один профиль крепится на стену, второй — на панель. Панель навешивается и защелкивается. Снять ее без специального инструмента уже не получится. Фасадные панели закреплены дополнительными фиксаторами, поэтому можно не переживать, что их сорвет ураган.
Главный компонент конструкции — несущие утепленные панели (НУП). Панель представляет собой герметичный короб из березовой водостойкой фанеры с внутренними перегородками для жесткости, минватой и пароизоляцией. Они имеют четкую геометрию, поэтому соединяются между собой без зазора по принципу шип-паз. Между собой они скрепляются дополнительно скобами.
Дом-бинокль
Дом в Домашанах (рядом с Курганом Славы) выбивается из типичной деревенской застройки, своими формами он
— Хотелось построить что-то грандиозное, что-то выделяющееся и приметное, — говорит Филипп. — В начале 2019 года на TUT.BY был опубликован материал про дом в Канаде, построенный по проекту бюро Naturehumaine. Проект назывался La Binocle. Он, кстати, был финалистом канадского архитектурного конкурса OAQ 2019 Awards of Excellence. Он и стал примером того, как должен выглядеть мой будущий дом.
Согласитесь, внешний вид получился очень оригинальным.
«Аэропланоподобный»
Белорусский архитектор Александр Кратович
Схему, которая лежит в основе проекта, архитектор называет «аэропланоподобной»: «крылья» — дом, а «корпус самолета» — терраса и направленный к озеру пирс. Открытый проем-терраса в середине постройки соединяет две зоны ландшафта — переднюю и тыльную. Функционально дом состоит из двух частей: жилой и вспомогательной. В жилой части сделан большой раздвижной витраж длиной 5,5 метра.
Вдоль главного и противоположного тылового фасада имеются монорельсы, по которым двигаются створки-ставни: при необходимости они перекрывают центральный открытый дворик и таким образом соединяют дом в один непрерывный объем. Они же используются как солнцезащита.
Дача по-быстрому
Крайний участок у соснового леса, рядом озеро, минимум соседей, до города 60 километров. Это
Он состоит из двух модулей, общая площадь — 32 «квадрата». Планировка в доме простая и логичная. В одном модуле расположилась гостиная со спальным местом на антресоли. Настя говорит, что идею подсмотрели на Pinterest и попросили производителя сделать такую же.
— Лесенку на антресоль изготовил местный умелец из металла. Он еще сделал перекладины, а мы сами протянули веревку. В будущем это спальное место ребенка, а сейчас там могут заночевать гости.
Второй модуль поделили на три части — кухня, санузел с душем и небольшая спальня.
Внутри стены отделаны имитацией бруса, покрыты пропиткой «Текнос» с легким серым оттенком. На потолках — белая вагонка.
Особенность этого дома — скорость возведения. На участок он приехал практически в готовом виде, доделка заняла буквально месяц.
Дом на воде
В Беларуси хоть и много рек и озер, но дома на воде — для нас большая редкость. Этот
Если смотреть на берег Лоши с воздуха, то хаусбот вы заметите в первую очередь. Не только потому, что он стоит на воде: в архитектурном плане он не похож ни на какие другие привычные глазу типы строений. Крыша у него является одновременно и стенами, но это и не дом-треугольник, которые можно найти на дачах. Больше всего он напоминает купол или арочную конструкцию с плавным изгибом стен (или все же крыши?).
Как объясняет архитектор проекта Лев Агибалов, столь необычная архитектурная форма оказалась возможной благодаря применению технологии, разработанной командой компании «Тамаго».
Планы были амбициозными: наладить серийное производство готовых к сборке домокомплектов и выйти на европейский рынок. Стартап на старте получил аванс в виде премий за архитектуру и дизайн в Европе и на родине. Однако дальнейшего развития не случилось: проект требовал инвестиций, но серьезного инвестора найти не удалось. Как говорят в таких случаях, «стартап не взлетел».
Хаусбот же успели реализовать: первый и пока единственный экземпляр заказал владелец загородного комплекса «Шишки» Василий Небылица.
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Топ-7 самых оригинальных белорусских частных домов.
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