Оригинальные дома белорусов, которые нас удивляли в этом году. Наш рейтинг

Источник материала: Tut.by

По традиции в конце года принято подводить итоги. REALTY.TUT.BY подготовил свой отчет-подборку с самыми необычными и оригинальными домами белорусов, построенных в 2020-м. И таки там есть на что посмотреть!

Каркасный барнхаус у леса

Минчане Алеся и Вадим в прошлом году поставили перед собой задачу — построить дом мечты за девять месяцев. Проект нарисовали сами, домокомплект заказали на производстве. В итоге получилось очень необычное для Беларуси строение в стиле барнхаус с черным металлическим фасадом и огромным, в два этажа, витражным остеклением.



Фото из Instagram владельцев дома

— Мы решили построить барнхаус , этот стиль нам оказался ближе всего: понравилось сочетание архетипичной формы и современной архитектуры, — объясняет Алеся. — У нашего дома рифленый металлический фасад — такие мы видели в Исландии. Но мы смеемся, что у нас фасад сделан, как у соседа забор.



Фото из Instagram владельцев дома

О всех этапах строительства они снимают видео и делятся ими со своими подписчиками в видеоблоге и соцсетях . И это очень позитивные истории — рекомендуем к просмотру тем, кто готовится к большой стройке.

Железный дом

Железные стены, огромные окна, отделка фасада — магнитные панели и металлическое «дерево», внутри — ультра-хай-тек и виниловые обои на магнитах. Так, если вкратце, можно описать дом шефа конструкторского бюро EnCata Олега Кондрашова.





Его легко можно найти в частной застройке в Колодищах: строение приметное. По архитектуре это двухэтажный куб с панорамными окнами и комбинированной отделкой фасада. Контрастные полосы на фасаде — это ноу-хау: тонкие панели на магнитной основе. При желании элементы такой отделки можно менять в произвольном порядке.





Практически все внутри дома, как, собственно, и само строение, — продукт заводского производства. И уж если вспоминать, на что это похоже или какие ассоциации вызывает обстановка, то это напоминает что-то среднее между современным вагоном-купе и каютой морского лайнера. И больше всего на такие ассоциации подталкивают белые гладкие поверхности металлических стен. Интересная особенность: обои, телевизоры и зеркала крепятся к стенам на магнитах.





Планируется, что такие дома пойдут в серийное производство. Будущий владелец сможет в специальной программе выбрать не только конфигурацию дома, но и мебель.

Дом с конвейера

В этом году мы писали еще об одном доме-прототипе, который построили в Заславле. Все его конструкции, стены, крыша, фасад и внутренняя отделка изготавливались на производстве и доставлялись на участок в упаковке.





Философия этого проекта — максимальное количество операций делать в заводских условиях, свести к минимуму участие строителей в процессе. Дом на участке нужно просто собрать по картинке. Это такой же подход ИКЕА, которая производит домики для самостоятельной сборки. Клиенту приходит коробка с деталями и инструкцией, как это собрать самому. Тот же принцип и у этого дома: в разобранном виде он помещается в два морских контейнера.





Интерьер можно назвать современным — минимум мебели, светлые тона. Больше вопросов вызывают материалы отделки: если ламинатом и натяжным потолком никого не удивить, то стены из МДФ (тот самый материал, из которого делают современную мебель) и фанеры — это что-то новенькое.

Внешняя и внутренняя отделка крепится на специальный алюминиевый профиль с резиновыми демпферами. Один профиль крепится на стену, второй — на панель. Панель навешивается и защелкивается. Снять ее без специального инструмента уже не получится. Фасадные панели закреплены дополнительными фиксаторами, поэтому можно не переживать, что их сорвет ураган.





Главный компонент конструкции — несущие утепленные панели (НУП). Панель представляет собой герметичный короб из березовой водостойкой фанеры с внутренними перегородками для жесткости, минватой и пароизоляцией. Они имеют четкую геометрию, поэтому соединяются между собой без зазора по принципу шип-паз. Между собой они скрепляются дополнительно скобами.

Дом-бинокль

Дом в Домашанах (рядом с Курганом Славы) выбивается из типичной деревенской застройки, своими формами он напоминает бинокль: два панорамных окна как будто изучают местные окрестности. Владелец необычного строения Филипп рассказал, что изначально был замысел реализовать нечто необычное в плане архитектуры.



Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

— Хотелось построить что-то грандиозное, что-то выделяющееся и приметное, — говорит Филипп. — В начале 2019 года на TUT.BY был опубликован материал про дом в Канаде, построенный по проекту бюро Naturehumaine. Проект назывался La Binocle. Он, кстати, был финалистом канадского архитектурного конкурса OAQ 2019 Awards of Excellence. Он и стал примером того, как должен выглядеть мой будущий дом.



Фото предоставил владелец дома

Согласитесь, внешний вид получился очень оригинальным.

«Аэропланоподобный»

Белорусский архитектор Александр Кратович спроектировал под Минском компактный дом для отдыха.





Схему, которая лежит в основе проекта, архитектор называет «аэропланоподобной»: «крылья» — дом, а «корпус самолета» — терраса и направленный к озеру пирс. Открытый проем-терраса в середине постройки соединяет две зоны ландшафта — переднюю и тыльную. Функционально дом состоит из двух частей: жилой и вспомогательной. В жилой части сделан большой раздвижной витраж длиной 5,5 метра.





Вдоль главного и противоположного тылового фасада имеются монорельсы, по которым двигаются створки-ставни: при необходимости они перекрывают центральный открытый дворик и таким образом соединяют дом в один непрерывный объем. Они же используются как солнцезащита.

Дача по-быстрому

Крайний участок у соснового леса, рядом озеро, минимум соседей, до города 60 километров. Это дача Насти и Жени, молодой пары из Минска. Их дом выглядит совсем не по-дачному — один этаж, плоская крыша, большая терраса.





Он состоит из двух модулей, общая площадь — 32 «квадрата». Планировка в доме простая и логичная. В одном модуле расположилась гостиная со спальным местом на антресоли. Настя говорит, что идею подсмотрели на Pinterest и попросили производителя сделать такую же.





— Лесенку на антресоль изготовил местный умелец из металла. Он еще сделал перекладины, а мы сами протянули веревку. В будущем это спальное место ребенка, а сейчас там могут заночевать гости.





Второй модуль поделили на три части — кухня, санузел с душем и небольшая спальня.

Внутри стены отделаны имитацией бруса, покрыты пропиткой «Текнос» с легким серым оттенком. На потолках — белая вагонка.

Особенность этого дома — скорость возведения. На участок он приехал практически в готовом виде, доделка заняла буквально месяц.

Дом на воде

В Беларуси хоть и много рек и озер, но дома на воде — для нас большая редкость. Этот плавдом мы обнаружили у берега озера Лоша в Узденском районе.





Если смотреть на берег Лоши с воздуха, то хаусбот вы заметите в первую очередь. Не только потому, что он стоит на воде: в архитектурном плане он не похож ни на какие другие привычные глазу типы строений. Крыша у него является одновременно и стенами, но это и не дом-треугольник, которые можно найти на дачах. Больше всего он напоминает купол или арочную конструкцию с плавным изгибом стен (или все же крыши?).





Как объясняет архитектор проекта Лев Агибалов, столь необычная архитектурная форма оказалась возможной благодаря применению технологии, разработанной командой компании «Тамаго».

Планы были амбициозными: наладить серийное производство готовых к сборке домокомплектов и выйти на европейский рынок. Стартап на старте получил аванс в виде премий за архитектуру и дизайн в Европе и на родине. Однако дальнейшего развития не случилось: проект требовал инвестиций, но серьезного инвестора найти не удалось. Как говорят в таких случаях, «стартап не взлетел».





Хаусбот же успели реализовать: первый и пока единственный экземпляр заказал владелец загородного комплекса «Шишки» Василий Небылица.