Елизавета II подписала закон о соглашении с ЕС

Британская королева Елизавета II подписала законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Таким образом, соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом вступило в силу.





Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает dpa со ссылкой на спикера Палаты общин британского парламента Линдси Хойла.

Как отметил Хойл, после подписи монарха Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации сделки с ЕС.

Этот документ будет определять условия взаимоотношений между сторонами с 1 января 2021 года — когда перестанет действовать так называемый переходный период, и Brexit будет окончательно реализован: Британия покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.