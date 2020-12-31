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Елизавета II подписала закон о соглашении с ЕС
Источник материала: Навiны
Британская королева Елизавета II подписала законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Таким образом, соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом вступило в силу.
Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает
Как отметил Хойл, после подписи монарха Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации сделки с ЕС.
Этот документ будет определять условия взаимоотношений между сторонами с 1 января 2021 года — когда перестанет действовать так называемый переходный период, и Brexit будет окончательно реализован: Британия покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.
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Британская королева Елизавета II подписала законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Таким образом, соглашение о торговле и сотрудничестве с...
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