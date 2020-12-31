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Елизавета II подписала закон о соглашении с ЕС

31.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Британская королева Елизавета II подписала законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Таким образом, соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом вступило в силу.

Елизавета II подписала закон о соглашении с ЕС

Об этом в четверг, 31 декабря, сообщает dpa со ссылкой на спикера Палаты общин британского парламента Линдси Хойла.

Как отметил Хойл, после подписи монарха Соединенное Королевство завершило со своей стороны процесс ратификации сделки с ЕС.

Этот документ будет определять условия взаимоотношений между сторонами с 1 января 2021 года — когда перестанет действовать так называемый переходный период, и Brexit будет окончательно реализован: Британия покинет единый рынок и таможенный союз ЕС.

 
 
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Британская королева Елизавета II подписала законопроект об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Таким образом, соглашение о торговле и сотрудничестве с...
 
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