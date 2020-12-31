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Олимпийская чемпионка Антонина Кошель подписала провластное письо

31.12.2020 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Антонина Кошель поставила подпись под обращением белорусских спортсменов, поддерживающих действующую власть, к международному сообществу.

Олимпийская чемпионка Антонина Кошель подписала провластное письо
Источник: НОК

На сайте аthletes.by уже оставлено 5 тысяч подписей, сообщает сайт НОК.

Среди поддержавших провластное обращение — чемпионы и призеры Олимпийских игр: Алексей Абалмасов (гребля на байдарках и каноэ), Николай Алехин (фехтование), Андрей Барбашинский (гандбол), Александр и Андрей Богдановичи (гребля на байдарках и каноэ), Сергей Булыгин (биатлон), Екатерина Карстен (гребля академическая), Денис Гаража (гребля на байдарках и каноэ), Антон Кушнир (фристайл), Игорь Макаров (дзюдо), Александр Масейков (гребля на байдарках и каноэ), Александр Медведь (борьба вольная), Сергей Мартынов (стрельба пулевая), Янина Провалинская-Корольчик (легкая атлетика; толкание ядра), Елена Хлопцева (гребля академическая), Наталья Цилинская (велоспорт), Любовь Черкашина (художественная гимнастика), Валерий Шарий (тяжелая атлетика), Игорь Лапшин (легкая атлетика).

Обращение подписали и атлеты, ведущие подготовку к предстоящим Играм в Токио: Владислав Гончаров (прыжки на батуте), Алина Горносько (художественная гимнастика), Евгений Королек (велоспорт), Ирина Курочкина (борьба вольная), Марина Литвинчук (гребля на байдарках и каноэ), Василиса Марзалюк (борьба женская), Мария Махаринская (прыжки на батуте), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Арина Соболенко (теннис), Анна Терех (велоспорт).

 
 
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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастке Антонина Кошель поставила подпись под обращением белорусских спортсменов, поддерживающих действующую власть, к...
 
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