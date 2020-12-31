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Жители Сухарево вышли на акцию протеста с сильными плакатами
Источник материала: Хартия'97
Жители Сухарево вышли на акцию протеста с сильными плакатами
Минчане резко высказались по поводу «усатого цирка».
Вчера вечером жители минского Сухарево вышли на акцию протеста с сильными плакатами. Минчане резко высказались в адрес «усатого цирка», происходящего в стране.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Минчане резко высказались по поводу «усатого цирка».
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