Источник материала: Хартия'97

США перебросили на Ближний Восток бомбардировщики B-52 31.12.2020, 8:03

Самолеты прибыли с военной базы в Северной Дакоте.

Соединенные Штаты Америки перебросили на Ближний Восток стратегические бомбардировщики B-52H "Stratofortress". Бомбардировщики перебросили, чтобы продемонстрировать способность быстро разворачивать войска в регионе.

Об этом сообщилo Центральное командование Вооруженных сил США .

Бомбардировщики прибыли на Ближний Восток с военной базы в Северной Дакоте. Это уже третья за последние 45 дней переброска американских тяжелых бомбардировщиков на Ближний Восток.

"Мы не хотим конфликта, но никто не должен недооценивать нашу способность защищать наши силы или действовать решительно в ответ на любое нападение", - сказал командующий Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи.

Напомним, в ноябре американское издание The New York Times рассказало о намерениях президента США Дональда Трампа нанести удар по иранскому ядерному объекту. Советники американского президента пытались его отговорить от такого шага.

Кроме того, издание Axios со ссылкой на высокопоставленных израильских чиновников рассказало о том, что Армия обороны Израиля начала подготовку к американскому удару по Ирану.

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