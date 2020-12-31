Поздравления от Лукашенко и Тихановской, БЧБ-огонек. Что смотреть на Новый год по ТВ и на YouTube

Источник материала: Tut.by

Встречать Новый год у телевизора или компьютера стало одной из праздничных традиций. Чем в этом году будут развлекать зрителей? Составили для вас традиционный обзор. В нем есть как привычные фильмы и передачи государственных каналов, так и альтернативные новогодние шоу, которые будут доступны онлайн. Поздравления от Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, БЧБ-огонек и вечеринка с модными артистами — выбирать в этом году есть из чего.



Фото: hdfondos.eu

Почти без советских фильмов, но с «Холодным сердцем»

Главной тенденцией прошлых лет был бесконечный показ советских фильмов до и после Нового года. В 2020-м тренд неожиданно поменялся. Эти картины практически исчезли из эфира.

Из государственных каналов исключение сделал только «Беларусь 3». 31 декабря зрители смогут увидеть картины «Большая перемена». 1 января — «Чародеи» и «Здравствуйте, я ваша тетя!».

А вот по российским каналам видно, что по крайней мере в 2020-м мы и они находились в совершенно разной информационной повестке. В программе «РТР-Беларусь» на 31 декабря — фильмы «Укротительница тигров», «Блондинка за углом». 1 января зрителей ждут «Летучая мышь», «Карнавал», «Полосатый рейс», «Три плюс два».

Неужели в этом году телевизионщики решили обойтись без «Иронии судьбы»? Разумеется нет. Но речь не о самом фильме, а о документальной картине, которая расскажет об актерском кастинге к нему. Его 31 декабря в 18.55 покажет ОНТ.

Спустя 30 лет после распада Советского Союза место советских фильмов наконец-то заняли более современные картины. Правда, разного качества.

«НТВ-Беларусь» сделало ставку на сериалы, боевики и мелодрамы. 31 декабря зрителей ждут «Мухтар», «Одессит», «Улицы разбитых фонарей», «Новогодний брак» и «Новогодний пес». Некоторые из них можно будет увидеть и 1 января.

Другие каналы поставили в сетку знакомые популярные фильмы. СТВ сделал ставку на фильм «Елки». Первую часть покажут 31 декабря в 20.30, остальные — уже в новом году.

31 декабря на «Беларусь 2» можно будет увидеть анимационный мультфильм «Холодное сердце» (11.10) и фэнтэзи «Красавица и чудовище» (19.00). После полуночи — четыре части приключенческого фильма «Ледниковый период». А уже 1 января — три части популярной комедии «Один дома».

Разумеется, не обойтись и без селебрити. ОНТ 31 декабря покажет российскую комедию «Zолушка» с Кристиной Асмус в главной роли (16.50). А «РТР-Беларусь» — «Заповедник», основанный на одноименной книге Сергея Довлатова. В главной роли там снялся… ну разумеется, Сергей Безруков. Правда, в этом нет ничего удивительного, ведь режиссер картины — его жена Анна Матисон.

Поздравления Лукашенко, бал во Дворце независимости и «Щелкунчик»



Фото: president.gov.by

Что еще можно увидеть по государственным каналам?

31 декабря в 23.50 по всем государственным каналам начнется новогоднее поздравление Александра Лукашенко. 1 января по «Беларусь 1» покажут главную елку страны (в 10.50) и телеверсию новогоднего молодежного бала во Дворце независимости (в 15.10), который состоялся 29 декабря.

Разумеется, телеканалы не обойдутся без собственных шоу. Это «Новогодний маскарад» по ОНТ, «Новогодний голубой огонек: назад в будущее» по СТВ, просто «Голубой огонек» по «РТР-Беларусь» и «Новый год на «Беларусь 1».

Самый оригинальный формат предложил канал «Беларусь 3». Перед Новым годом канал покажет «Новогодний маскарад» — праздничный эфир из Национального театра оперы и балета Беларуси (в 22.30). И это не единственная продукция Оперного в эфире. В первый день нового года будет показан балет «Щелкунчик» (в 15.30), который хореограф Валентин Елизарьев увидел во сне. Его премьера состоялась еще в 1982-м, но в октябре этого года Оперный показал новую редакцию этой постановки.

Чуть не забыли: 31 декабря по ОНТ покажут финал нового сезона шоу «Голос» (в 20.25).

Новогодняя комедия о Беларуси будущего



Фото предоставлено организаторами

В 22.55 на телеканале «Белсат» начнется музыкальная комедия «ЧинЧины в стране чудес» телеканала «Белсат». Авторы фильма говорят, что съемки вдохновлены политическими событиями в стране: в картине сконцентрированы главные мемы 2020 года. По сюжету, реальность, в которой мы живем, разделяется на две части. Два чиновника, которых играют бывшие актеры Купаловского и авторы «Шчучыншчыны» (Михаил Зуй и Дмитрий Есеневич), попадают в Беларусь, где протест победил. Их охранник оказывается в реальности, где протест проиграл. На экране разворачивается утопия и антиутопия, события развиваются в канун Нового года.

Фильм наполнен протестной жизнью, в нем звучит политический плей-лист последних месяцев: каверы на «Перемен» Цоя, «Мы не народец» в фолк-аранжировке, «Муры» в рэп-обработке и другие хиты. Исполняют их сами музыканты («Дай дарогу!», РСП, Val и другие), которым к тому же достались небольшие роли в фильме. В отдельных сценах сыграли реальные стачкомовцы с заводов, жители протестных районов, вольные купаловцы, Нина Багинская, Никита Монич; эпизод получил и Максим Кац. Трансляция комедии начнется ночью 31 декабря на «Белсате» и на YouTube-канале «Белсат Life».

В полночь в эфире «Белсата» «Вольны хор» исполнит гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», после чего начнется новогоднее шоу «Партызанскі Новы год». А вечером 1 января (в 23.50) можно будет увидеть фильм-концерт «Народны альбом».

С Тихановской и Максимом Кацем



Скриншот YouTube

Судя по всему, многие белорусы в этом году выберут новогодние программы от YouTube-каналов.

31 декабря в 20.00 начнется новогодняя музыкальная вечеринка «Годны аганёк». Ее организовали общественная компания «Годна» (это новая инициатива команды «БНР100»), а также культурный центр «Корпус» и Lo-fi Social Club. То есть должно получиться со вкусом. Вместе с отличными ведущими — диджеями Егором Kipah и Людмилой Погодиной — можно будет отправиться на поиски новогоднего чуда, а талантливые белорусские музыканты попытаются подобрать правильный аккорд для праздничного настроения. В вечеринке примут участие Palina, Бакей, Groove Dealer, Dlina Volny, Kakora, Panska Moc, Лиса, «Союз» и многие другие белорусские группы и артисты. Показ состоится на YouTube .

Команда инициативы «Честные люди», вместе с которой мы в этом году наблюдали за выборами, зовет вас на большой новогодний БЧБ-Огонек. Он начнется в 22.30 на их YouTube-канале . На нем выступят «музыканты, которые поют от сердца, актеры, которые играют свободно, люди, чьи слова действительно важны, ведущие, которые говорят правду, и Дед Мороз в бело-красном кафтане». Зрителям прилетит привет от независимых профсоюзов, дворовых сообществ, студентов, спортсменов, волонтеров, простых белорусов и, похоже, от Максима Каца и зарубежных актеров. А еще организаторы обещают, что в новогоднем шоу поучаствует и Светлана Тихановская.

В 23.00 на телеграм-канале «Страна для жизни» можно будет увидеть и услышать 20 протестных песен от NIZKIZ, NAVIBAND, «J:Морс», «Дай дарогу», «Петля пристрастия», N.R.M. и других групп. В полночь ожидается новогоднее поздравление от Светланы Тихановской.

В 23.34 начнется «Жыве/Live2021» — новогодний стрим-фестиваль в поддержку Беларуси. Его организовали портал «Звуки.Ру» и World Online Festival при поддержке фонда BYSOL. В новогодней программе примут участие Лявон Вольский, Борис Гребенщиков, Алексей Кортнев, Павел Аракелян, Максим Кац, Леонид Парфенов и другие. Увидеть фестиваль можно будет в YouTube и Instagram .

«Новогодний квартирник» и концерт лейбла Басты



Скриншот YouTube

Если вы не против провести Новый год в компании с главными белорусскими музыкантами, загляните на теплый ламповый «Новогодний квартирник»: он прошел 29 декабря и теперь доступен в записи . На нем выступили современные белорусские артисты, которые за год, кажется, уже привыкли к формату онлайн-концертов: это Nizkiz, Palina, Бакей, Dlina Volny и «Союз». Музыканты не только исполнили свои хиты, но и рассказали кое-что любопытное об уходящем 2020-м.

Например, ребята из Nizkiz назвали одним из самых запоминающихся выступлений года концерт в «Песочнице» (мы о нем писали ), Palina рассказала, за что ощущает вечное чувство вины перед своим пятилетним сыном, а Бакей объяснил, почему старается ничего не обещать своим фанатам. Еще больше интересного — в двухчасовой трансляции.

Следующий пункт нашей программы — новогоднее «Музыкалити ребром» . Это YouTube-шоу Максима Галкина, в котором знаменитости разных поколений слушают популярные треки, критикуют их и ставят им оценки. Шоу появилось только в этом году, но быстро набрало популярность, поэтому к Новому году команда проекта решила записать праздничный выпуск с главными хитами этого года, иллюминацией, салатами на столе и подарками. Чтобы шоу получилось еще более пикантным, в студию «Музыкалити» на огонек залетели рэперы Баста и Киевстонер со своим шоу «Вопрос ребром»: в часовом выпуске форматы двух шоу объединились.



Скриншот YouTube

Участниками выпуска стали представители «старой школы» Николай Басков, Наташа Королева, Александр Ревва, а также молодые артисты Клава Кока, SQWOZ BAB и Ramil' - именно они отвечали на провокационные вопросы ведущих и оценивали треки (спойлер: одним из главных стали «Веснушки» Тимы Белорусских). Получился по-новогоднему заряженный выпуск для всех поколений — меньше чем за неделю он собрал более двух миллионов просмотров.



Скриншот YouTube

Похоже, рэпер Баста подготовился к Новому году основательно. Кроме участия в новогоднем «Музыкалити» он успел записать новогодний отчетный концерт вместе с участниками своего лейбла Gazgolder. На нем выступили Zivert, T-Fest, Matrang, Anikv, «Вадяра Блюз», Saluki и другие артисты.

В эфире прозвучали песни, которые в этом году зависли практически во всех музыкальных чартах: «Не болей», «Меня не будет», «Было или нет?», «Матранг». А еще вспомнили старые хиты — в финале Баста исполняет свою «Сансару» и «Выпускной (Медлячок)». Получился атмосферный концерт, который отлично зайдет любителям современной музыки сразу после боя курантов. К слову, любопытно, что музыканты поют живьем — такой вот подарок на Новый год.



Группа ssshhhiiittt! Фото: daily.afisha.ru

Может быть, именитые артисты вас вообще не интересуют? Хорошо, тогда подключайтесь к мини-концерту от «Афиши Видео» и «Афиши Daily». Это двадцатиминутное праздничное выступление музыкантов, которые, по мнению организаторов, будут олицетворять хорошую российскую инди-музыку в 2021-м году.

В домашней и обаятельно старомодной обстановке выступили группы ssshhhiiittt!, «источник», Bicycles for Afghanistan, theabc и «уколь» — если вы любите инди-музыку, но о них пока не слышали, мотайте на ус.