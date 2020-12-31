|
Какие автомобили мы покупали (и продавали) в 2020-м?
Источник материала: Onliner
366 дней 2020-го ушли в историю, хотя еще долго будут всплывать в нашей памяти. Несмотря на пандемию, экономические трудности, закрытие границ и социально-политическую ситуацию в стране, жизнь продолжалась. Люди по-прежнему ходили в магазины, смотрели сериалы, покупали и продавали автомобили. В декабре мы провели конкурс
Лучшие модели по мнению читателей Onliner
Две недели назад мы определились, что лучшим седаном на белорусском автомобильном рынке является BMW 5-Series E39. Так решили не «продажные журналисты» или «бездушные маркетологи». Так решило честное голосование, в котором мог принять участие любой пользователь Onliner. Любопытно, что наиболее популярным седаном на «Автобарахолке» тоже является 5-Series — в 2020 году на сайте было размещено 1827 объявлений о продаже данной модели (всех поколений).
черный, седан, бензин 2.5 л, автоматическая, задний привод
5000 $
4070 €
К слову, баварская «пятерка» является самой востребованной не только у продавцов, но и у покупателей — эта модель занимает первое место по числу запросов в поиске и лидирует по соотношению активностей (когда посмотрели телефон или написали продавцу) на количество просмотров.
О чем говорит такая большая любовь наших соотечественников к бизнес-седану? Вряд ли о том, что в стране стало много бизнесменов или состоятельных людей. Средняя цена BMW на «Автобарахолке» ниже средней цены Geely. Иными словами, подержанные и новые Geely выбирают в среднем более состоятельные люди. И ведь на «Автобарахолке» у нас нет выгодных кредитов на продукцию «Белджи».
Но как ни крути, автомобили BMW любого года выпуска все еще вызывают зависть и уважение в глазах многих белорусов. А это для нас важно, даже если в комментариях мы пытаемся убедить всех (а в первую очередь себя), что это не так. Мы живем в небогатой стране, а значит, наша собственная «обложка» — важная составляющая социального сосуществования с другими людьми. Психология, ничего личного. Со всем этим, конечно, можно поспорить, но с цифрами спорить бесполезно. А цифры говорят о том, что четверка лидеров по соотношению активностей покупателей на количество просмотров выглядит так: BMW 5-Series, Mercedes E-Class, BMW 7-Series, BMW 3-Series. Ну и попробуй докажи после этого, что людям плевать на «мнение соседа». Хотя, конечно, все это можно объяснить чрезмерной любовью белорусов к «комфорту» и легендарному немецкому качеству машин 1990-х.
белый, внедорожник, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
55 900 $
45 505 €
А вот с кроссоверами получилось любопытно. Самым популярным на «Автобарахолке» является BMW X5. И мы ожидали, что именно он займет первое место в голосовании. Но фанаты Toyota смогли вывести любимый бренд в лидеры, а во время последующих этапов конкурса лучшим вседорожником было выбрано последнее поколение Land Cruiser. Назревает вопрос: почему же тогда «Крузаков» в 2020-м продавалось в пять раз меньше, чем Х5? Все просто — Land Cruiser стоит слишком дорого. Найти эту модель дешевле 10 тысяч долларов почти невозможно.
Другими словами, если BMW 5-Series можно одновременно и любить и покупать, то с Toyota Land Cruiser ситуация иная — его любят очень многие белорусы, но позволить себе не могут. Похожая ситуация с Tesla. Калифорнийский электрокар находится в «виш-листах» тысяч людей, но пока еще Model S стоит слишком дорого, чтобы за ней выстраивалась очередь. К слову, именно «эску» читатели назвали лучшим электрокаром года на «Автобарахолке», причем отрыв Tesla от других производителей EV был многократным.
синий, седан, электро, автоматическая, полный привод
44 500 $
36 225 €
Двумя другими победителями в нашем конкурсе стали Volkswagen Passat B3 и Volkswagen Golf II. Здесь вряд ли кто-то сможет поспорить с тем фактом, что данные модели действительно являются народными в Беларуси. Старые «Пассаты» и «Гольфы» побывали во многих семьях, а некоторым эти машины служат верой и правдой до сих пор. В 1990-х с открытием западных границ в нашу страну хлынули иномарки немецкого производства. Они стали глотком свежего западного воздуха для белорусских автолюбителей, катавшихся до этого в лучшем случае на «Жигулях».
синий, хетчбэк, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
Обмен
1100 $
895 €
В 2020-м Passat был наиболее популярной машиной среди продающихся на «Автобарахолке». По активностям покупателей модель занимает 9-ю строчку. «Гольф» в этом плане на 6-м месте по обоим показателям. «Пассат» выбирают в кузовах седан и универсал примерно с одной и той же вероятностью, ну а у Golf наиболее востребованным кузовом является хетчбэк. Дизельные и бензиновые Volkswagen пользуются спросом плюс-минус одинаково.
черный, универсал, бензин 1.8 л, механическая, передний привод
Обмен
1800 $
1465 €
А какие новые авто покупали в 2020-м?
Статистика Белорусской автомобильной ассоциации за 2020 год будет опубликована в начале 2021-го, поэтому мы можем лишь оперировать цифрами отчетов дилеров за первое полугодие. Там список лидеров вполне предсказуемый: Lada Vesta, Volkswagen Polo Sedan, Geely Atlas, Renault Logan, Kia Rio. Неплохо идут продажи Geely Coolray — компактный SUV обошел по продажам такие модели, как Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и даже Renault Kaptur. Не все из перечисленных машин пробыли на конвейере до конца года. Например, Volkswagen Polo Sedan успел сменить не только поколение, но и кузов. Семейство Kia Rio подверглось рестайлингу.
Пробежимся по основным новостям дилеров. В 2020-м в Беларусь приехали следующие новинки: Audi Q7 (рестайлинг),
Если считать новые модификации, то в 2020-м в стране дебютировало около четырех десятков новинок. Начали работу новые автоцентры Opel, Geely и Mitsubishi. Мы стали активно возить электрокары из Китая (много обзоров
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
366 дней 2020-го ушли в историю, хотя еще долго будут всплывать в нашей памяти. Несмотря на пандемию, экономические трудности, закрытие границ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)