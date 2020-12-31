Какие автомобили мы покупали (и продавали) в 2020-м?

Источник материала: Onliner 366 дней 2020-го ушли в историю, хотя еще долго будут всплывать в нашей памяти. Несмотря на пандемию, экономические трудности, закрытие границ и социально-политическую ситуацию в стране, жизнь продолжалась. Люди по-прежнему ходили в магазины, смотрели сериалы, покупали и продавали автомобили. В декабре мы провели конкурс «Автомобили года» не только среди новых машин, но и задействовав «бэушку» с «Автобарахолки». Результат оказался предсказуемым и в чем-то показательным — белорусы (ну или по крайней мере наши читатели) считают, что лучшие машины выпускали в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Именно эти модели получили наибольшее количество голосов. Но не обошлось без исключений. Давайте подведем итоги.

Лучшие модели по мнению читателей Onliner

Две недели назад мы определились, что лучшим седаном на белорусском автомобильном рынке является BMW 5-Series E39. Так решили не «продажные журналисты» или «бездушные маркетологи». Так решило честное голосование, в котором мог принять участие любой пользователь Onliner. Любопытно, что наиболее популярным седаном на «Автобарахолке» тоже является 5-Series — в 2020 году на сайте было размещено 1827 объявлений о продаже данной модели (всех поколений).

К слову, баварская «пятерка» является самой востребованной не только у продавцов, но и у покупателей — эта модель занимает первое место по числу запросов в поиске и лидирует по соотношению активностей (когда посмотрели телефон или написали продавцу) на количество просмотров.

О чем говорит такая большая любовь наших соотечественников к бизнес-седану? Вряд ли о том, что в стране стало много бизнесменов или состоятельных людей. Средняя цена BMW на «Автобарахолке» ниже средней цены Geely. Иными словами, подержанные и новые Geely выбирают в среднем более состоятельные люди. И ведь на «Автобарахолке» у нас нет выгодных кредитов на продукцию «Белджи».





Но как ни крути, автомобили BMW любого года выпуска все еще вызывают зависть и уважение в глазах многих белорусов. А это для нас важно, даже если в комментариях мы пытаемся убедить всех (а в первую очередь себя), что это не так. Мы живем в небогатой стране, а значит, наша собственная «обложка» — важная составляющая социального сосуществования с другими людьми. Психология, ничего личного. Со всем этим, конечно, можно поспорить, но с цифрами спорить бесполезно. А цифры говорят о том, что четверка лидеров по соотношению активностей покупателей на количество просмотров выглядит так: BMW 5-Series, Mercedes E-Class, BMW 7-Series, BMW 3-Series. Ну и попробуй докажи после этого, что людям плевать на «мнение соседа». Хотя, конечно, все это можно объяснить чрезмерной любовью белорусов к «комфорту» и легендарному немецкому качеству машин 1990-х.

А вот с кроссоверами получилось любопытно. Самым популярным на «Автобарахолке» является BMW X5. И мы ожидали, что именно он займет первое место в голосовании. Но фанаты Toyota смогли вывести любимый бренд в лидеры, а во время последующих этапов конкурса лучшим вседорожником было выбрано последнее поколение Land Cruiser. Назревает вопрос: почему же тогда «Крузаков» в 2020-м продавалось в пять раз меньше, чем Х5? Все просто — Land Cruiser стоит слишком дорого. Найти эту модель дешевле 10 тысяч долларов почти невозможно.





Другими словами, если BMW 5-Series можно одновременно и любить и покупать, то с Toyota Land Cruiser ситуация иная — его любят очень многие белорусы, но позволить себе не могут. Похожая ситуация с Tesla. Калифорнийский электрокар находится в «виш-листах» тысяч людей, но пока еще Model S стоит слишком дорого, чтобы за ней выстраивалась очередь. К слову, именно «эску» читатели назвали лучшим электрокаром года на «Автобарахолке», причем отрыв Tesla от других производителей EV был многократным.

Двумя другими победителями в нашем конкурсе стали Volkswagen Passat B3 и Volkswagen Golf II. Здесь вряд ли кто-то сможет поспорить с тем фактом, что данные модели действительно являются народными в Беларуси. Старые «Пассаты» и «Гольфы» побывали во многих семьях, а некоторым эти машины служат верой и правдой до сих пор. В 1990-х с открытием западных границ в нашу страну хлынули иномарки немецкого производства. Они стали глотком свежего западного воздуха для белорусских автолюбителей, катавшихся до этого в лучшем случае на «Жигулях».

В 2020-м Passat был наиболее популярной машиной среди продающихся на «Автобарахолке». По активностям покупателей модель занимает 9-ю строчку. «Гольф» в этом плане на 6-м месте по обоим показателям. «Пассат» выбирают в кузовах седан и универсал примерно с одной и той же вероятностью, ну а у Golf наиболее востребованным кузовом является хетчбэк. Дизельные и бензиновые Volkswagen пользуются спросом плюс-минус одинаково.

А какие новые авто покупали в 2020-м?

Статистика Белорусской автомобильной ассоциации за 2020 год будет опубликована в начале 2021-го, поэтому мы можем лишь оперировать цифрами отчетов дилеров за первое полугодие. Там список лидеров вполне предсказуемый: Lada Vesta, Volkswagen Polo Sedan, Geely Atlas, Renault Logan, Kia Rio. Неплохо идут продажи Geely Coolray — компактный SUV обошел по продажам такие модели, как Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и даже Renault Kaptur. Не все из перечисленных машин пробыли на конвейере до конца года. Например, Volkswagen Polo Sedan успел сменить не только поколение, но и кузов. Семейство Kia Rio подверглось рестайлингу.





Пробежимся по основным новостям дилеров. В 2020-м в Беларусь приехали следующие новинки: Audi Q7 (рестайлинг), Hyundai Accent (рестайлинг), Volkswagen Passat B8 (рестайлинг), Hyundai Creta (рестайлинг), Volkswagen Jetta (новое поколение), Mercedes GLB (новая модель), Skoda Rapid (новое поколение), Mercedes GLE Coupe (новое поколение), Hyundai Sonata (новое поколение), Volkswagen Polo (новое поколение), Chery Tiggo 8 (новая модель), Renault Kaptur (рестайлинг), Kia Rio (рестайлинг), Geely Tugella (новая модель), Skoda Octavia (новое поколение), BMW 4-Series (новое поколение), BMW 5-Series (рестайлинг), Opel Zafira Life (новая модель), Volkswagen Tiguan (рестайлинг) и др.

Если считать новые модификации, то в 2020-м в стране дебютировало около четырех десятков новинок. Начали работу новые автоцентры Opel, Geely и Mitsubishi. Мы стали активно возить электрокары из Китая (много обзоров здесь ). В автомобильном плане не такой уж и плохой был год. Но пусть 2021-й будет еще лучше!