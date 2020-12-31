В Турции почти сто военных приговорили к пожизненному заключению

Спустя более четырех лет после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции вынесены обвинительные приговоры 120 военнослужащим: 92 из них получили пожизненные сроки, в том числе 12 — в особо строгих условиях.



Источник: aa.com.tr

По сообщению турецкого государственного агентства Anadolu , местный суд признал военных виновными в попытке нарушения конституционного порядка. В общей сложности обвиняемыми по этому делу являлись 132 человека. Девять были оправданы по всем пунктам обвинения, остальные приговорены к менее длительным тюремным срокам.

В конце ноября суд в Анкаре приговорил еще 337 обвиняемых по делу о попытке госпереворота к пожизненному тюремному заключению, признав их виновными в нарушении конституции, покушении на президента и убийстве. Среди осужденных — офицеры и пилоты ВВС Турции. Пилоты признаны виновными в бомбардировке зданий в Анкаре в ходе попытки переворота, а офицеры — в руководстве мятежниками с военной базы «Акинчи» в окрестностях турецкой столицы.

В начале декабря прокуратура в Измире выдала ордеры на задержание еще более 300 военных и гражданских сотрудников турецких вооруженных сил по подозрению в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Большинство подозреваемых — действующие военнослужащие, почти 200 уже были задержаны в ходе полицейских операций в 50 провинциях Турции.

В результате попытки путча в июле 2016 года, согласно официальным данным, погибли более 250 человек, еще около двух тысяч были ранены. Власти Турции возложили ответственность за мятеж на движение Гюлена, который с 1999 года живет в изгнании в США. После подавления путча власти Турции резко ужесточили давление на оппозицию. Десятки тысяч людей были задержаны и арестованы, десятки тысяч госслужащих лишились работы. Только из рядов вооруженных сил Турции, согласно официальным данным, уволено более 20 500 человек.