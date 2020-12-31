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«И без похмелья»: австрийские наркологи раскрыли 7 правил, как выпить много, но не опьянеть «в стельку»

31.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Накануне новогодних праздников специализированные СМИ актуализировали тему застолий, которые, зачастую, заканчиваются не только грандиозными медицинскими проблемами, но и трагическими инцидентами.




Обильный приём пищи и алкогольных напитков приводит к нарушениям работы желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, что опасно даже для здоровых людей, не говоря о страдающих хроническим заболеваниями, например, гастритом и гипертонией, сообщили в «Tiril Blatt».

Так, если об основных способах предотвращения пищевой интоксикации знает большинство гурманов, то о противостоянии печальным последствиям чрезмерного возлияния стоит напомнить, указали в австрийском СМИ.

В названном издании обобщили основные рекомендации врачей-наркологов:

Закуски разнообразны, но «по чуть-чуть».

После одного-двух глотков алкоголя необходимо закусить, но соразмерной выпитому порцией «на один-два укуса», не забывая, что на столе обычно находится ассорти из закусок, а впереди основное блюдо и десерты.

В случае избыточного «закусывания» уже через несколько часов празднующий получит, как минимум, сонливость, а как максимум — изжогу, тошноту и длительную тяжесть в желудке.

В качестве закусок выбирать лучше следующие: сыры, оливки, овощную и рыбную нарезки, всё это желательно получать без хлеба. Последний также рекомендуется заменить на яйцо в блюдах с икрой, отказавшись от традиционных бутербродов.

Постарайтесь исключить из закусок соленья, копчености и сласти, так как они вызывают жажду, а во время застолий «рука тянется к рюмке, а не к ёмкости с чистой водой», замечают специалисты.

Психологический настрой.

Крайне важно не начинать празднование в возбуждённом или подавленном состоянии. Не садитесь за стол, «не выровняв максимально своего настроения», иначе неправильный настрой приведёт к несдержанности и всё тем же частым «прикладываниям к рюмке и тарелке».

«Понижение/повышение градуса».

В Новый Год можно нарушить правила «не смешивать», но действовать нужно грамотно — например, если основным напитком выбран коньяк, то немного выпить шампанского в момент наступления Нового Года не возбраняется.

Крайне нежелательно пить коктейли, а затем шампанское, крепкий алкоголь и пиво — пищевод, желудок и кишечник выпивающего при подобном алгоритме несомненно испытают шок, подчёркивают эксперты.

Отдельно указывается, что любой искусственно подкрашенный алкогольный напиток, используемый, зачастую, в коктейл — очень плохой выбор. Лучше выбирать «чистое и одно» - из сухих вин, коньяка, виски или водки.

Шампанское ограничить одним бокалом, так как его газы вызывают немедленное брожение в наполненном кишечнике и «малоприятные последствия для воздушной атмосферы в компании», иронизируют австрийцы.

Спасительные вода и чай.

Одним из основных методов избегания проблем переедания и «перепивания» является максимально возможное употребление чистой, негазированной воды. Очень хорошо добавить в неё лимон и мяту.

Из других полезных напитков на столе могут быть компоты без сахара, напитки из шиповника, боярышника, цветов липы и бузины. Последние не только утолят жажду, но и окажут выраженное целебное воздействие.

В финале трапезы очень хорошо выпить несладкий зелёный чай, а десерт оставить на утро.

После алкоголя категорически нельзя пить кофе — «сердце будет стремительно трепетать».

В начале и конце застолья хорошо принять простейший активированный уголь или другие абсорбенты.

Обязательно проветривать помещение в течение всего времени застолья, а ещё лучше, одевшись адекватно погодным условиям, прогуляться на свежем воздухе.

«Самый главный совет — уметь вовремя сказать себе „Нет!“. Тогда и получится не „напиться в стельку“ и обойтись без похмелья».
 
 
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Накануне новогодних праздников специализированные СМИ актуализировали тему застолий, которые, зачастую, заканчиваются не только грандиозными медицинскими...
 
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