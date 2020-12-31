ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В декабре в Беларуси были задержаны не менее 750 человек

31.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Как сообщает незарегистрированный центр «Весна», в местах несвободы находятся 169 политзаключенных, их количество продолжает увеличиваться.



 Общее же количество граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и пост-избирательный период, составило более 900 человек. Уже известны фамилии 634 фигурантов. Общее количество граждан, задержанных за участие в собраниях в течение месяца составило не менее 750 человек.  

По данным ПЦ «Весна», в декабре были рассмотрены не менее 700 административных дел; из них известно о наложенных на 200 человек штрафах в сумме 5 510 базовых величин – это составляет около 150 тысяч белорусских рублей; 481 человек 486 раз были подвергнуты административному аресту – в сумме на 6 918 суток.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает незарегистрированный центр «Весна», в местах несвободы находятся 169 политзаключенных, их количество продолжает увеличиваться.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Сухарево вышли на акцию протеста с сильными плакатами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика