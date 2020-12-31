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Мария Колесникова – белорусам: Я сейчас в тюрьме, но наша будущая свобода стоит того!

31.12.2020 08:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мария Колесникова, педагог и политический активист, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Республики Беларусь 2020 года, представитель объединенного штаба Светланы Тихановской и член президиума Координационного совета, которая уже более трех месяцев находится в тюрьме и признана политзаключенной, передала через адвоката новогоднее поздравление. Приводим его полностью.

Мария Колесникова – белорусам: Я сейчас в тюрьме, но наша будущая свобода стоит того!
“Друзья! Каждый год 31 декабря у нас с вами традиция – без пятнадцати двенадцать мы мечтаем о том, чтобы в следующем году услышать поздравление от человека, которому верим, которого любим, с которым вместе будем делать нашу страну и жизнь лучше. В этом году мы были к этому близки как никогда. В следующем наше желание исполнится.

В новом году мы продолжим быть активными и настойчивыми. Везде, где это возможно.

Нам нужно сохранить и приумножить наши сообщества. Объединяйтесь в своих дворах, университетах, на работе. Общайтесь, обсуждайте, принимайте решения, действуйте. Мы должны быть инициативными, а у государства не должно быть монополии на общественную и политическую жизнь.

Преодолевайте свой страх – на одном из этапов вы вдруг поймете, что больше вас ничем не напугать, а это дает свободу. И помните, что путь любви, уважения и добра – это наш единственный путь, по которому мы придем к победе.

Я сейчас в тюрьме, не будет шампанского, объятий друзей и улыбок родных в новогоднюю ночь. Но это стоит того, чтобы через год в эту ночь мы вышли на улицы свободными, счастливыми, полными уверенности в светлом будущем нас и нашей любимой страны. Мы не просто вели себя хорошо в этом году, мы были такими смелыми и честными молодцами, что Дед Мороз не может не исполнить наше желание.

Люблю вас и верю вам, невероятные! С Новым годом, и вы знаете, что делать! Ваша Маша”.
 
 
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Мария Колесникова, педагог и политический активист, координатор штаба Виктора Бабарико на выборах президента Республики Беларусь 2020 года, представитель...
 
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