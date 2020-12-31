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Долги по потребительским кредитам снижаются, на недвижимость - растут. Сколько белорусы должны банкам

31.12.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По данным Нацбанка, долги белорусов перед банками на 1 декабря составили 15 миллиардов 594,4 миллиона рублей. Это на 35,4 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В октябре долги белорусов перед банками снизились на 48,5 миллионов рублей. До этого задолженность каждый месяц прирастала: в сентябре — на 73,3 миллиона рублей, в августе — на 271 миллион рублей, в июле — на 173,2 миллиона, в июне — на 151,9 миллиона. Рекордный в этом году прирост задолженности по кредитам пришелся на март — 433,6 миллиона рублей. С начала года общая сумма задолженности выросла на 1 миллиард 441,5 миллионов рублей.

Долги по потребительским кредитам на 1 декабря составили 5 миллиардов 588,7 миллиона рублей. По сравнению с предыдущим месяцем эта сумма уменьшилась на 79 миллионов рублей. Задолженность по потребительским кредитам снижается уже третий месяц подряд. За октябрь она уменьшилась на 121,7 миллиона рублей, за сентябрь — на 94,8 миллиона рублей. С начала года задолженность по потребительским кредитам выросла на 107,7 миллиона рублей.

Задолженность по кредитам на недвижимость на 1 декабря составила 9 миллиардов 915,2 миллиона рублей. Прирост по сравнению с предыдущим месяцем равен 115,4 миллионам рублей, с началом года — 1 миллиард 347,4 миллиона рублей.

Ранее Нацбанк в своем аналитическом обозрении отмечал, что в третьем квартале ужесточились требования к финансовому положению кредитополучателей, в том числе физлиц. Это связано в том числе с нехваткой ресурсов у банков.

 
 
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