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Синоптики предупредили о туманах в Беларуси 31 декабря

31.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси в четверг 31 декабря из-за сильных туманов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

© Sputnik / Александр Натрускин
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"Сегодня наблюдающиеся местами по республике и Минске туманы распространятся на большую часть территории", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что видимость на дорогах будет в пределах 100–500 метров. В связи с этим в стране объявлен оранжевый (второй) уровень опасности.

По информации синоптиков, днем в Беларуси 31 декабря будет тепло: местами пройдут небольшие осадки, а температура воздуха будет плюсовая – от +2 до +5°C. Теплее всего будет на юге республики – в Гомеле ожидается до +7°C.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Белгидромет прогнозирует, что Новый год белорусы встретят с теплой погодой – морозов не ожидается.
 
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