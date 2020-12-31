Синоптики предупредили о туманах в Беларуси 31 декабря

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси в четверг 31 декабря из-за сильных туманов, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

"Сегодня наблюдающиеся местами по республике и Минске туманы распространятся на большую часть территории", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что видимость на дорогах будет в пределах 100–500 метров. В связи с этим в стране объявлен оранжевый (второй) уровень опасности.

По информации синоптиков, днем в Беларуси 31 декабря будет тепло: местами пройдут небольшие осадки, а температура воздуха будет плюсовая – от +2 до +5°C. Теплее всего будет на юге республики – в Гомеле ожидается до +7°C.