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Маленький мальчик в Гомеле отправился к бабушке в домашней одежде – видео

31.12.2020 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Вечером 28 декабря в УВД поступило сообщение, что в магазин на проспекте Октября пришел ребенок: в торговый объект его привела горожанка – она увидела мальчика без обуви и верхней одежды на улице.

Первым в магазин прибыл наряд ОМОНа – юного гомельчанина переодели и напоили чаем. Правоохранители выяснили, что мальчик шел к бабушке, которая живет неподалеку.

Милиционеры доставили ребенка до места, куда он направлялся, а его матери предстоит посетить заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

 
 
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Сотрудники гомельского ОМОН помогли семилетнему мальчику попасть к бабушке. Смотрите на видео, как ребенка везли к родственникам.
 
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