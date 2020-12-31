Маленький мальчик в Гомеле отправился к бабушке в домашней одежде – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Вечером 28 декабря в УВД поступило сообщение, что в магазин на проспекте Октября пришел ребенок: в торговый объект его привела горожанка – она увидела мальчика без обуви и верхней одежды на улице.

Первым в магазин прибыл наряд ОМОНа – юного гомельчанина переодели и напоили чаем. Правоохранители выяснили, что мальчик шел к бабушке, которая живет неподалеку.

Милиционеры доставили ребенка до места, куда он направлялся, а его матери предстоит посетить заседание комиссии по делам несовершеннолетних.