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Порошенко заявил, что лично санкционировал операцию против «вагнеровцев» (видео)

31.12.2020 09:09 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бывший президент Украины Петр Порошенко в ток-шоу «Большая политика» на «5 канале» внезапно сделал громкое признание по поводу планировавшегося задержания работников частной военной компании Вагнера: «Еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции».

«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления — государственной измены, — сказал Порошенко. — Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17...»

По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев» была сорвана конкретными лицами: «Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено».

В ночь на 29 июля в санатории под Минском белорусские силовики сообщили, что задержали 32 человека, работавших на российскую частную военную компанию. Предполагалось, что они приехали дестабилизировать обстановку перед выборами.

 
 
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в ток-шоу «Большая политика» на «5 канале» внезапно сделал громкое признание по поводу планировавшегося задержания...
 
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