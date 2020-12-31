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Порошенко заявил, что лично санкционировал операцию против «вагнеровцев» (видео)
Источник материала: Onliner
Бывший президент Украины Петр Порошенко в ток-шоу «Большая политика» на «5 канале» внезапно
«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления — государственной измены, — сказал Порошенко. — Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17...»
По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев» была сорвана конкретными лицами: «Я очень настойчиво советую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также немедленно отстранить тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено».
В ночь на 29 июля в санатории под Минском белорусские силовики сообщили, что
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в ток-шоу «Большая политика» на «5 канале» внезапно сделал громкое признание по поводу планировавшегося задержания...
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