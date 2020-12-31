Теперь знаем мы, знают и они: сторонники добра и справедливости – в большинстве

Источник материала: Салiдарнасць

2020 год разделил историю независимой Беларуси на «до» и «после».





Марш 16 августа , фото Игоря Мелешко

Я не мог поверить. Да даже сейчас как будто не до конца верю.

Почти два десятилетия участия и наблюдения за общественным и политическим процессом давно заставили прийти к выводу, что здесь никогда ничего не будет.

Бесследно исчезли политические оппоненты режима – людям плевать. Власть хамит и оскорбляет – люди утерлись и пошли дальше. Бедность, бесправие, бесперспективность – люди готовы стерпеть. На все – «переживем», хи-хи, ха-ха.

Десятилетия наблюдения за всем этим говорили: ты, твои друзья, коллеги, все остальные, желающие нормального развития страны, – вы в подавляющем меньшинстве. Большинство здесь все устраивает.

Днем 9 августа я надел белую ленту просто за компанию. Когда мы пришли на избирательный участок и увидели огромные очереди людей в белом, а рядом с ними растерянные лица членов участковой комиссии, я не мог поверить своим глазам.

Когда через неделю, в ответ на фальсификацию результатов выборов и насилие произошел взрыв народного негодования , но даже это не заставило никого из высокопоставленных чиновников отмежеваться от Александра Лукашенко, я подумал, что все закончится уже совсем скоро.

Первое время я не мог поверить, что люди выходили и выходили. Не мог поверить, что белорусские женщины, мужчины, рабочие, медики, спортсмены, студенты, пенсионеры теперь так хотят справедливости, что жестокость силовиков, увольнения, отчисления их уже не пугают.

Десятки, если не сотни моих соседей по микрорайону, большинство из которых составляли бюджетники, выходили на марши. Теща в деревне шила БЧБ-флаги, ее подруга приехала на Марш пенсионеров. Отец, бывший милиционер, в райцентре поддерживал протестные акции.

Люди выходили и через месяц, и через два, и через три, и через четыре.

Внезапно оказалось, что нас, людей, желающих справедливости, демократии, элементарного исполнения законов, большинство.

Меня не будоражат вопросы типа «где ж вы раньше были?» к людям, у которых только недавно раскрылись глаза и которые только сейчас увидели сущность этой власти. Значит, всему свое время. Значит, должно было вырасти новое поколение.

Мне лишь жаль, что знакомые активисты, которых в регионах десятилетиями давили репрессиями и преследованием, не дожили до этого момента.

Важно то, что теперь знаем мы, знают и они: сторонники добра и справедливости – в большинстве, зла и насилия – в меньшинстве. И это знание меняет все. Обратный отсчет запущен. Можно лишь немного отсрочить развязку.

Тик-так.