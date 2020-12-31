Гомельского священника лишили права носить рясу за гражданскую позицию

Источник материала: Салiдарнасць

Гомельского священника Владимира Дробышевского лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста.





Согласно соответствующему указу Гомельской епархии БПЦ Владимир Дробышевский не подал в установленные сроки прошение о продлении срока за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии. Также в указе сказано, что он опубликовал заявление о нежелании ассоциировать себя с БПЦ и РПЦ.

При этом Владимир Дробышевский пишет , что причиной лишения его права ношения священнических одежд и наперстного креста стала его гражданская позиция.

— Юрист минской митрополии говорила мне, что «все можно устроить, увольнение неправомочно… Только перестаньте выходить и попроситесь обратно». Видимо, очень митрополиту мой подрясник и крест мозолили глаза на улицах Гомеля, — написал он.

Напомним, известный теперь уже на всю страну гомельский священник Владимир Дробышевский, который вышел на одиночный пикет напротив здания СК с плакатом «Спынiце гвалт», отбыл наказание в 25 суток. Сначала его осудили на 10 за участие в одной мирной акции протеста, потом, не отпуская домой, отправили на суд, где дали еще 15.