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Гомельского священника лишили права носить рясу за гражданскую позицию

31.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Гомельского священника Владимира Дробышевского лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста.

Гомельского священника лишили права носить рясу за гражданскую позицию

Согласно соответствующему указу Гомельской епархии БПЦ Владимир Дробышевский не подал в установленные сроки прошение о продлении срока за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии. Также в указе сказано, что он опубликовал заявление о нежелании ассоциировать себя с БПЦ и РПЦ.

При этом Владимир Дробышевский пишет, что причиной лишения его права ношения священнических одежд и наперстного креста стала его гражданская позиция.

— Юрист минской митрополии говорила мне, что «все можно устроить, увольнение неправомочно… Только перестаньте выходить и попроситесь обратно». Видимо, очень митрополиту мой подрясник и крест мозолили глаза на улицах Гомеля, — написал он.

Напомним, известный теперь уже на всю страну гомельский священник Владимир Дробышевский, который вышел на одиночный пикет напротив здания СК с плакатом «Спынiце гвалт», отбыл наказание в 25 суток. Сначала его осудили на 10 за участие в одной мирной акции протеста, потом, не отпуская домой, отправили на суд, где дали еще 15.

 
Теги: Гомель
 
 
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Гомельского священника Владимира Дробышевского лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста.
 
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