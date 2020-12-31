Класковский: «Чует кошка, чье мясо съела»

Источник материала: Салiдарнасць

Политический обозреватель — о предновогоднем визите белорусского правителя в Уручье.

— Когда-то Александр Лукашенко любил подчеркивать, что он — всенародно избранный. Теперь же вождь политического режима окончательно вручил свою судьбу в руки ОМОНа. В буквальном смысле, — пишет Александр Класковский. — «Пока последний омоновец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу», — заявил Лукашенко 30 декабря , посещая отряд милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома.

А ведь когда-то риторика Лукашенко насчет своего ухода была совсем иной. В 2012 году гордо прозвучало: «Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду».

Протесты 2020 года, когда на улицы Минска выходило до 200-300 тысяч человек (при том что выходили далеко не все недовольные), показали, что изрядная масса граждан как раз-таки отказывается от слишком навязчивых услуг бессменного президента.

Так что не случайно лидер режима стал уповать на мнение омоновцев, настроения которых, надо полагать, сильно отличаются от «средней температуры по больнице».

Омоновцы, как и другие силовики, подвергаются усиленной идеологической обработке, которая сродни зомбированию. Типа: вы противостоите гибридной агрессии, вы спасители Родины; на протесты выходят бандюганы и наркоманы, а вы очищаете город от этой мрази; если власть поменяется, то вас будут вешать на деревьях, и т.п.





Но дело не только в зомбировании. Чует кошка, чье мясо съела. Многие силовики, которым нынешняя безнаказанность развязала руки, в душе понимают-таки, что объективно наворочали дел на хорошие сроки при новой власти.

И даже те, кто не зверствует, а просто пишет какие-нибудь протоколы или заведует ключами от каталажки, предполагают, что силовые структуры после смены власти будут кардинально переформатированы, очищены от старых кадров. А что делать на гражданке, если никаким иным ремеслам не обучен?

Короче, у силовиков, которые оказались на переднем крае войны против нелояльного населения, есть серьезная мотивация держаться за нынешнего патрона и не желать его ухода.

Отсюда и рефрен Лукашенко про «последнего омоновца». Народец-то слишком ненадежным стал.