Источник материала: Хартия'97

Перед Новым годом стоит ждать скачка курса доллара 31.12.2020, 9:12

Белорусский рубль будет проседать.

2020 год подходит к концу, совсем скоро мы проснемся в 2021-ом и сменим календари. Кроме того, впереди белорусов ждут длинные выходные. Чем нас встретит новый год — не совсем понятно, поэтому многие стараются перевести деньги в валюту, чтобы спать спокойнее и увереннее.

Одинаковое настроение сегодня и у юрлиц, и у обычных граждан. Отсюда и рост курсов валют, пишет infobank.by .

На Московской бирже, 30 декабря, в последний день торгов 2020 года, курс американской валюты вырос всего на 21,9 копейки, до 73,8757 RUB. Скорее всего, таким и будет курс Банка России на новогодние праздники.

Немного иначе повел себя белорусский рубль, который 31 декабря останется без подсказок российского собрата.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря выглядят следующим образом:

курс доллара подскочил на 0,0081 (+0,32%), до 2,5789 белорусского рубля

евро увеличился на 0,0188 (+0,60%), до 3,1680 белорусского рубля

российский рубль стал дешевле на 0,0045 (-0,13%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4871 белорусского рубля, за сотню.

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