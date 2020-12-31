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«Москва может использовать весь инструментарий для давления на Лукашенко»

31.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Москва может использовать весь инструментарий для давления на Лукашенко»

  • 31.12.2020, 9:05
«Москва может использовать весь инструментарий для давления на Лукашенко»

Арсенал методов достаточно широк.

Политолог Андрей Егоров, основатель Центра европейской трансформации, заявил, что Москва может использовать весть свой арсенал методов для давления на Лукашенко, сообщает telegraf.by.

Андрей Егоров напомнил, что никто не знает точно, какие обязательства на себя взял Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи в сентябре.

«Но если речь шла о том, чтобы принять такую Конституцию, которая ослабит власть президента и перераспределит полномочия в пользу парламента, правительства, создаст поле политической игры, неконтролируемое режимом, то белорусские власти будут упираться до последнего, чтобы не идти на эти шаги», — уверен политолог.

Однако, по мнению Андрея Егорова, Москва может использовать весь инструментарий для давления, чтобы добиться своего.

«Весь арсенал российских средств мы видели во время кампании по принуждению Беларуси к «углубленной интеграции». Он вновь может быть использован: проблемы с поставками нефти, с ценой на газ, с доступом белорусских товаров на российский рынок, информационная кампания и другое», — считает эксперт.

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