Источник материала: Хартия'97

«Москва может использовать весь инструментарий для давления на Лукашенко» 31.12.2020, 9:05

Арсенал методов достаточно широк.

Политолог Андрей Егоров, основатель Центра европейской трансформации, заявил, что Москва может использовать весть свой арсенал методов для давления на Лукашенко, сообщает telegraf.by .

Андрей Егоров напомнил, что никто не знает точно, какие обязательства на себя взял Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи в сентябре.

«Но если речь шла о том, чтобы принять такую Конституцию, которая ослабит власть президента и перераспределит полномочия в пользу парламента, правительства, создаст поле политической игры, неконтролируемое режимом, то белорусские власти будут упираться до последнего, чтобы не идти на эти шаги», — уверен политолог.

Однако, по мнению Андрея Егорова, Москва может использовать весь инструментарий для давления, чтобы добиться своего.

«Весь арсенал российских средств мы видели во время кампании по принуждению Беларуси к «углубленной интеграции». Он вновь может быть использован: проблемы с поставками нефти, с ценой на газ, с доступом белорусских товаров на российский рынок, информационная кампания и другое», — считает эксперт.

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