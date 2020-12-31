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Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тысяч

31.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Биткоин обновил рекорд и достиг $29 тысяч

  • 31.12.2020, 8:54
Биткоин обновил рекорд и достиг тысяч
фото: cryptocurrency.tech

За две недели криптовалюта подорожала на $9 тысяч.

Курс биткоина впервые достиг отметки в $29 тыс., следует из данных крупнейшей криптовалютной биржи Binance, сообщает «РБК Крипто».

В моменте, ближе к полуночи мск, биткоин стоил $29 000, позже цена откатилась до значения $28,8 тыс. (на 00:55 по Минску).

За последние две недели биткоин прибавил $9 тыс. Так, 16 декабря криптовалюта впервые подорожала до $20 тыс. после сообщений о том, что в нее инвестирует фонд Ruffer и компания MassMutual. Тогда годовой рост биткоина составлял уже 240%.

На следующий день стоимость выросла до $22 тыс. Курс биткоина продолжал расти и к 27 декабря превысил отметку в $26,7 тыс.

Аналитик портала Bitcoinist Яшу Гола заявил «РБК Крипто», что биткоин может подорожать до $30 тыс., и даже до $32 тыс. до конца года. В качестве причин он назвал новые меры поддержки экономики, которые США могут принять на фоне кризиса, приход на рынок нового институционального инвестора (корпорация Greenpro Capital намерена привлечь $100 млн для покупки биткоина), интерес к криптовалюте со стороны розничных инвесторов.

Подорожание биткоина в среднесрочной перспективе также ожидает основатель и глава инвесткомпании Newton Advisors, трейдер Марк Ньютон. Однако он уверен, что в середине января рост цены прервется. Аналитик пояснил, что динамика курса этой криптовалюты циклична и исторически первый квартал года начинается с падения, если предыдущий ознаменовался ростом курса. В качестве еще одного фактора он назвал невысокий интерес к криптовалюте со стороны розничных покупателей.

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Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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За две недели криптовалюта подорожала на $9 тысяч.
 
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