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«Тунеядцы» снова выходят на сцену в Беларуси

31.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Тунеядцы» снова выходят на сцену в Беларуси

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  • 31.12.2020, 8:52
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«Тунеядцы» снова выходят на сцену в Беларуси
Фото: bortnikau.livejournal.com

Власти наступают на старые грабли.

Совещание о работе экономики в 2020 году нелегитимный обратился к чиновникам: «Немедленно поставить на учет всех «тунеядцев», кто болтается, и заставить их работать».

А вот и результат декабрьского совещания: Мингорисполком направил в Министерство труда предложения по изменению законодательства, касающиеся усиления налогового контроля и оплаты коммунальных услуг для безработных, сообщает «Белсат».

Мингорисполком насчитал в столице 67 тысяч безработных. Для них служба занятости предлагает 17 тысяч рабочих мест. Чиновники называют это «благоприятной ситуацией на рынке труда».

Тем временем председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обещает «жесткие меры» для ликвидации безработицы.

Декрет о «тунеядстве» был подписан в 2015 году. Каждый, кто не работает более 180 дней, должен был заплатить 170 евро налога. Документ вызвал массовые протесты, и в 2017 году белорусы вышли на улицы по всей стране.

В январе 2018 года денежный сбор отменили. Но с 2019 безработные должны полностью оплачивать горячую воду, газ и отопление.

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Власти наступают на старые грабли.
 
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