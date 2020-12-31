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Официальные новогодние празднования пройдут в 19 местах Минска

31.12.2020 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В предстоящую ночь милиция будет нести службу в усиленном режиме, сообщила БелаПАН пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Официальные новогодние празднования пройдут в 19 местах Минска

В местах проведения праздничных гуляний с большим количеством участников запланирована организация пропускного режима. «Учитывая, что желающие смогут поучаствовать в гуляниях только после личного досмотра и досмотра вещей, для комфортного отдыха лучше приходить на праздник заранее», — сказала Чемоданова.

По ее словам, к местам массовых мероприятий не будут допускаться лица в состоянии опьянения, а также имеющие при себе алкогольные напитки, колющие и режущие предметы, громоздкие вещи. Животных также лучше оставить дома, добавила пресс-секретарь. Вблизи праздничных площадок и на прилегающих улицах будут ограничены места для парковки транспортных средств.

В полночь на Октябрьской площади начнется «Зимний концерт», который продлится три часа. «Это эстрадно-музыкальное театрализованное шоу — масштабное, сложнотехническое представление с элементами насыщенного видеоконтента и пневматических эффектов, которое подарит много эмоций зрителям», — рассказал журналистам замначальника управления культуры Мингорисполкома Александр Шестаков. «Зимний концерт» также покажут 1 и 2 января с 18:00 до 21:00.

В этом году праздничный фейерверк впервые будет дан в Александровском сквере, он начнется в 1:30, сообщил чиновник. «Наилучший обзор будет с Октябрьской площади и проспекта Независимости, так как огневая точка расположена в Александровском сквере. Обзор будет достаточно широкий, но наиболее яркое представление будет видно с Октябрьской площади», — отметил Шестаков.

Районные представления и ярмарки-продажи пройдут в 19 местах города.

В Заводском районе они будут организованы перед спорткомплексом «Чижовка-Арена».

В Ленинском районе — перед кинотеатром «Салют».

Жители Московского района смогут собраться в парке им. Павлова, в сквере Полянка на ул. Карла Либкнехта и в микрорайоне Брилевичи.

В Октябрьском районе официальные гуляния пройдут на площади перед Дворцом железнодорожников, в жилом районе Сокол и у ТЦ по ул. Асаналиева, 44.

В Партизанском — в парке экстремальных видов спорта на ул. Столетова и на площадке у самолета на ул. Карвата.

Жители Первомайского района смогут собраться у Национальной библиотеки, а также на улицах Руссиянова, Фогеля и Героев 120-й Дивизии.

В Советском районе новогодние празднования будут организованы на площади перед Комаровским рынком.

Во Фрунзенском районе — перед Минским ледовым дворцом спорта и в парке Уго Чавеса.

Для жителей Центрального района праздничная площадка организована у городского Дворца детей и молодежи.

Возле Дворца спорта вечером 31 декабря традиционно откроется ярмарка «Калядны кірмаш».

Все три линии метро в новогоднюю ночь будут работать до трех часов, а станции «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) закроются на вход в 3 часа 15 минут. Интервал движения поездов составит: на первой и второй линиях — 6 минут, на третьей — 10. 1 января метро начнет работу, как обычно, в 5 часов 30 минут.

Наземный транспорт (26 автобусных маршрутов, восемь троллейбусных, три трамвайных и один пригородный) будет работать до четырех часов утра. Интервал движения составит от 12 минут до часа.

 
 
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В предстоящую ночь милиция будет нести службу в усиленном режиме, сообщила БелаПАН пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.
 
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