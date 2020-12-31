В Лунинце подростки взяли 5 литров вина. Двое попали в реанимацию









Инцидент произошел 28 декабря. В реанимацию центральной районной больницы доставили двух подростков в возрасте 13-14 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения.





Оказалось, что пятеро подростков попросили пенсионера приобрести для них 5 л вина «Старая келья». Алкоголь несовершеннолетние употребили вблизи железнодорожного моста. Двум вскоре стало плохо, один из них потерял сознание. Прохожие вызвали скорую.





На пенсионера, который купил алкоголь, составлен административный протокол по ст.17.4 КоАП. На данный момент госпитализированных школьников отпустили домой, с ними все в порядке.



