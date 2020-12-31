|
В Лунинце подростки взяли 5 литров вина. Двое попали в реанимацию
Источник материала: Партизан
В Лунинце двух подростков госпитализировали после распития алкоголя, сообщает УВД Брестского облисполкома.
Инцидент произошел 28 декабря. В реанимацию центральной районной больницы доставили двух подростков в возрасте 13-14 лет в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Оказалось, что пятеро подростков попросили пенсионера приобрести для них 5 л вина «Старая келья». Алкоголь несовершеннолетние употребили вблизи железнодорожного моста. Двум вскоре стало плохо, один из них потерял сознание. Прохожие вызвали скорую.
На пенсионера, который купил алкоголь, составлен административный протокол по ст.17.4 КоАП. На данный момент госпитализированных школьников отпустили домой, с ними все в порядке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лунинце двух подростков госпитализировали после распития алкоголя, сообщает УВД Брестского облисполкома.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)