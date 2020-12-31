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МАРТ сохраняет ценовое регулирование на социально значимые товары
Источник материала: Партизан
Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 декабря 2020 года № 83 в I квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на социально значимые товары на 90 дней. Информация об этом размещена на официальном сайте МАРТ.
Ценовое регулирование вводится путем установления ограничений:
производителям – предельного максимального норматива рентабельности в размере фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь – ноябрь 2020 года (по плодоовощной продукции – в целом за 2019 год) или не более 10 процентов;
оптовой и розничной торговле – предельные максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки).
При этом ужесточены подходы к регулированию отпускных цен импортеров: установлены предельные максимальные надбавки. Такое решение принято для ограничения негативного влияния от роста цен на продовольственные товары на внешних рынках и, прежде всего, – товаров, которые в Беларуси не производятся или производятся в недостаточном количестве (овощи в зимний период, крупы, рыба, масло растительное и др.).
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Согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 28 декабря 2020 года № 83 в I квартале 2021 года вводится ценовое регулирование на...
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