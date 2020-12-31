"Зубры" принимали нежнекамцев на "Минск-Арене". Парни Вудкрофта активно начали матч, первыми забросили шайбу, но после преимущество растеряли. На последней минуте "бело-синие" сравняли счет (4:4), но удержать не смогли: за 40 секунд до конца Марат Хайруллин расстроил белорусских болельщиков. За "зубров" забрасывал Шейн Принс, Максим Сушко и Владислав Еременко (дважды).





Старший тренер ХК "Динамо-Минск" Михаил Грабовский после матча отметил, что похвалить команду нельзя.





"Год для динамовцев получился сложным, и хочется поскорее забыть об этом результате", - отметил наставник "зубров".





Сейчас в активе минчан 45 очков, они находятся на 6-м месте Западной конференции. Следующий матч команда проведет 3 января против омского "Авангарда".



