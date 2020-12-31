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Минское "Динамо" проиграло последний матч года

31.12.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ХК "Динамо-Минск" проиграл одной из худшей команде КХЛ – нижнекамскому "Нефтехимику" в последнем матче 2020 года – 4:5.

"Зубры" принимали нежнекамцев на "Минск-Арене". Парни Вудкрофта активно начали матч, первыми забросили шайбу, но после преимущество растеряли. На последней минуте "бело-синие" сравняли счет (4:4), но удержать не смогли: за 40 секунд до конца Марат Хайруллин расстроил белорусских болельщиков. За "зубров" забрасывал Шейн Принс, Максим Сушко и Владислав Еременко (дважды).

Старший тренер ХК "Динамо-Минск" Михаил Грабовский после матча отметил, что похвалить команду нельзя.

"Год для динамовцев получился сложным, и хочется поскорее забыть об этом результате", - отметил наставник "зубров".

Сейчас в активе минчан 45 очков, они находятся на 6-м месте Западной конференции. Следующий матч команда проведет 3 января против омского "Авангарда".
 
Теги: Минск
 
 
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ХК "Динамо-Минск" проиграл одной из худшей команде КХЛ – нижнекамскому "Нефтехимику" в последнем матче 2020 года – 4:5.
 
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