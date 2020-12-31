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Электричества нет более чем в 180 деревнях Витебской и Могилевской областей
Источник материала: Партизан
Энергетики продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии в отдельные населенные пункты Витебской и Могилевской областей, сообщили в четверг в ГПО "Белэнерго".
Красный уровень опасности и штормовое предупреждение были объявлены синоптиками во вторник 29 декабря в Витебской и Могилевской областях из-за сложных погодных условий – после дождя появилась сильная гололедица, в связи с чем произошли многочисленные аварии на ЛЭП, были сложности с курсированием некоторых видов общественного транспорта, в том числе железнодорожного.
"По состоянию на 07:00 энергетиками Витебской и Могилевской областей проводятся работы по восстановлению электроснабжения в 182 населенных пунктах", – сказали в организации.
Там также сообщили, что в большей части отключенных деревень количество жителей не превышает 50.
Сейчас на местах обрывов проводов ЛЭП работают 77 бригад. Всего за истекшие сутки восстановлено электроснабжение в 573 населенных пунктах.
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Энергетики продолжают работы по восстановлению подачи электроэнергии в отдельные населенные пункты Витебской и Могилевской областей, сообщили в четверг в ГПО...
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