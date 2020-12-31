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Порошенко заявил, что санкционировал операцию по поимке "вагнеровцев" в Беларуси

31.12.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал операцию по задержанию россиян, имевших отношение к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014 году.



"Я хочу заявить, что еще в конце 2018 года тогдашний верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, тогдашний Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции", — заявил он в эфире программы "Большая политика" на украинском "Пятом канале".

Целью этой операции, по его словам, было "привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к атаке на самолет MH17". Порошенко также заявил, что ответить перед законом должны не только те, кто совершал преступления в Донбасе, но и те, кто отдавал преступные приказы.

Он также высказался за создание в Украине временной следственной комиссии, которая занялась бы поиском ответа на вопрос, из-за кого была сорвана операция по задержанию "вагнеровцев".  

В конце июля в Беларуси были задержаны 33 гражданина России: большинство задержали в санатории под Минском, еще одного — в Гомельской области. Утверждалось, что это сотрудники частной военной компании Вагнера. В СК Беларуси позднее заявили, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков. Аналогичное уголовное дело тогда расследовалось и в отношении Сергея Тихановского и Николая Статкевича.

Среди задержанных были уроженцы Украины. Фамилии 12 из них находились в базе "Миротворца", который фиксирует "преступления против основ национальной безопасности Украины". Эти люди попали в базу, поскольку в разное время воевали в так называемых "ДНР" и "ЛНР". 

12 августа офис генерального прокурора Украины обратился к белорусским коллегам с запросом о выдаче 28 человек. Но белорусские власти выдали задержанных России. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение Минска недружественным шагом.
 
Теги: Минск
 
 
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал операцию по задержанию россиян, имевших отношение к авиакатастрофе Boeing в Донбассе в 2014...
 
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