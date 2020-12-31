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Беларус на Рождество в шутку «заминировал» вокзал в Варшаве. Может сесть на 8 лет

31.12.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полицейские из варшавского района Охота задержали гражданина Беларуси, который сообщил в канун Рождества о заложенном взрывном устройстве на Западном вокзале, передает пресс-служба полиции.



 Мужчина позвонил около 22:00 24 декабря в службу экстренной помощи и рассказал, что через час на вокзале взорвется бомба. Полиция выехала на место, где быстро вычислила звонившего человека. Им оказался 34-летний беларус в нетрезвом виде. Алкотестер показал более промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Бомбы на вокзале обнаружено не было и эвакуация не понадобилась.

Затем дежурный станции экстренной помощи набрал телефонный номер сообщившего о взрывном устройстве — в этот момент зазвонил телефон беларуса и на дисплее высветился номер полиции.

Гражданин Беларуси был арестован, ему предъявили обвинения в сообщении о ложной тревоге. Статья за такую «шутку» предусматривает до 8 лет лишения свободы.
 
 
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Полицейские из варшавского района Охота задержали гражданина Беларуси, который сообщил в канун Рождества о заложенном взрывном устройстве на Западном вокзале,...
 
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