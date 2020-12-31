Тест: что вас ждет в 2021 году?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Итак, когда все итоги этого непростого года практически подведены, а до праздничного застолья осталось не так уж много времени, предлагаем вам ненадолго отвлечься от планирования новогоднего застолья и выбора праздничного образа и узнать, что же вас ждет в будущем году.

В этом вам поможет новогодний тест Sputnik, который расскажет, какие сюрпризы приготовила для вас судьба в 2021 году. Поехали!