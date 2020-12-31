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Тест: что вас ждет в 2021 году?

31.12.2020 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Итак, когда все итоги этого непростого года практически подведены, а до праздничного застолья осталось не так уж много времени, предлагаем вам ненадолго отвлечься от планирования новогоднего застолья и выбора праздничного образа и узнать, что же вас ждет в будущем году.

В этом вам поможет новогодний тест Sputnik, который расскажет, какие сюрпризы приготовила для вас судьба в 2021 году. Поехали!

 

 
 
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По традиции Sputnik приготовил для вас праздничный тест, который поможет рассмотреть будущие перспективы 2021 года. И помните - чудеса случаются, стоит лишь поверить!
 
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