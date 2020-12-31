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Honda полностью перестанет продавать машины в РФ в 2021-м

31.12.2020 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Honda сообщила о намерении полностью остановить поставки машин в Россию. Как пишет Drom, последние Honda прибудут к российским дилерам до конца 2021 года. Уже есть подтверждающий пресс-релиз на этот счет.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — говорится в сообщении.

В России сохранит работу компания ООО «Хонда Мотор Рус», являющаяся официальным импортером. Она будет поставлять в РФ мотоциклы и силовую технику. Кроме того, компания будет исполнять все гарантийные обязательства перед владельцами автомобилей Honda.

Honda сокращает свое присутствие в России с 2014 года. В 2015-м компания убрала с российского рынка легковые модели Civic и Accord, оставив только кроссоверы. В 2016-м Honda перестала продавать в РФ автомобили люксового бренда Acura.

Honda Civic VIII, 2007 г.в., 196 000 км
серебристый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
14 571 р.
5650$ / 4599€
Honda Accord VIII, 2010 г.в., 177 028 км
черный, купе, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
20 889 р.
8100$ / 6594€
Honda Civic VI, 1996 г.в., 300 000 км
серебристый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
7221 р.
2800$ / 2279€
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Компания Honda сообщила о намерении полностью остановить поставки машин в Россию. Как пишет Drom, последние Honda прибудут к российским дилерам до конца 2021 года. Уже есть...
 
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