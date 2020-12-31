|
Honda полностью перестанет продавать машины в РФ в 2021-м
Источник материала: Onliner
Компания Honda сообщила о намерении полностью остановить поставки машин в Россию. Как пишет
«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — говорится в сообщении.
В России сохранит работу компания ООО «Хонда Мотор Рус», являющаяся официальным импортером. Она будет поставлять в РФ мотоциклы и силовую технику. Кроме того, компания будет исполнять все гарантийные обязательства перед владельцами автомобилей Honda.
Honda сокращает свое присутствие в России с 2014 года. В 2015-м компания убрала с российского рынка легковые модели Civic и Accord, оставив только кроссоверы. В 2016-м Honda перестала продавать в РФ автомобили люксового бренда Acura.
серебристый, седан, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
черный, купе, бензин 2.4 л, автоматическая, передний привод
серебристый, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Honda сообщила о намерении полностью остановить поставки машин в Россию. Как пишет Drom, последние Honda прибудут к российским дилерам до конца 2021 года. Уже есть...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)