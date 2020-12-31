Honda полностью перестанет продавать машины в РФ в 2021-м

Источник материала: Onliner

Компания Honda сообщила о намерении полностью остановить поставки машин в Россию. Как пишет Drom , последние Honda прибудут к российским дилерам до конца 2021 года. Уже есть подтверждающий пресс-релиз на этот счет.

«Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности», — говорится в сообщении.

В России сохранит работу компания ООО «Хонда Мотор Рус», являющаяся официальным импортером. Она будет поставлять в РФ мотоциклы и силовую технику. Кроме того, компания будет исполнять все гарантийные обязательства перед владельцами автомобилей Honda.

Honda сокращает свое присутствие в России с 2014 года. В 2015-м компания убрала с российского рынка легковые модели Civic и Accord, оставив только кроссоверы. В 2016-м Honda перестала продавать в РФ автомобили люксового бренда Acura.